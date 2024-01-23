"Такое было впервые со мной": Макпал Жунусова рассказала о случившемся на концерте казусе

Народная артистка Казахстана Макпал Жунусова рассказала о случившемся с ней казусе. Певица впервые в жизни забыла свои сценические костюмы дома, выезжая на концерт, передает NUR.KZ.

11 января Макпал Жунусовой исполнилось 60 лет. В честь юбилея артистка решила провести ряд концертов по Алматинской области. В Кегене с исполнительницей случился небольшой казус.

"Такое было впервые со мной. В 7 утра Мерей проводила меня в дорогу в Кеген, я взяла домбру, головные концертные уборы, в чемодан положила обувь, косметику, а костюмы, которые были уже в чехлах, оставила дома.

В Кегене девочки сбегали в магазин, купили мне длинную черную юбку и камзол, так и начали концерт, а к последним номерам уже подоспели мои костюмы, Мерей отправила их мне на такси. Народу я все объяснила, все прошло замечательно", - рассказала Макпал Жунусова.

Она добавила, что красную блузку, в которой запечатлена на видео, взяла с собой на всякий случай. Она пригодилась артистке.

"Вам все к лицу", "Народ вас понимает, потому что вы очень честная. Зато запомнится этот случай, будете вспоминать с улыбкой", "Такие случаи тоже нужны, чтобы потом воспоминания были", "Какая вы позитивная", - отметили фанаты.