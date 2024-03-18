Макпал Жунусовой поклонница подарила бриллиантовое кольцо во время концерта (видео)
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Народная артистка Казахстана, советская и казахстанская певица Макпал Жунусова показала видео, как во время концерта одна из поклонниц подарила ей кольцо с бриллиантом, передает NUR.KZ.
Макпал Жунусова устроила гастрольный тур по Казахстану, посвященный ее 60-летнему юбилею. Направляясь на концерт в Караганду, певица столкнулась с проблемой - ее не хотели пускать на борт с домброй, рассказала она. Авиакомпания ответила на ее жалобу.
Однако мелкие неприятности компенсировались любовью зрителей. На одном из концертов в рамках тура Жунусова получила ценный подарок - одна из верных поклонниц поднялась на сцену, чтобы вручить его. Эти кадры артистка показала в своей ленте.
"Спасибо большое моей поклоннице, подарившей мне кольцо с бриллиантом", - написала Макпал Жунусова.
Подписчики поздравили артистку и отметили, что она заслужила такую зрительскую любовь.
Мы также писали, что Макпал Жунусова пожаловалась на мошенников, взломавших ее WhatsApp.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2070234-makpal-zhunusovoy-poklonnitsa-podarila-brilliantovoe-koltso-vo-vremya-kontserta-video/