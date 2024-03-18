Макпал Жунусовой поклонница подарила бриллиантовое кольцо во время концерта (видео)

Народная артистка Казахстана, советская и казахстанская певица Макпал Жунусова показала видео, как во время концерта одна из поклонниц подарила ей кольцо с бриллиантом, передает NUR.KZ.

Макпал Жунусова устроила гастрольный тур по Казахстану, посвященный ее 60-летнему юбилею. Направляясь на концерт в Караганду, певица столкнулась с проблемой - ее не хотели пускать на борт с домброй, рассказала она. Авиакомпания ответила на ее жалобу.

Однако мелкие неприятности компенсировались любовью зрителей. На одном из концертов в рамках тура Жунусова получила ценный подарок - одна из верных поклонниц поднялась на сцену, чтобы вручить его. Эти кадры артистка показала в своей ленте.

"Спасибо большое моей поклоннице, подарившей мне кольцо с бриллиантом", - написала Макпал Жунусова.

Подписчики поздравили артистку и отметили, что она заслужила такую зрительскую любовь.

Мы также писали, что Макпал Жунусова пожаловалась на мошенников, взломавших ее WhatsApp.