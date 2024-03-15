Поклонница подарила Ерке Есмахан сумку во время концерта и растрогала певицу (видео)

Казахстанская певица Ерке Есмахан была тронута милым жестом своей верной поклонницы - фанатка подарила ей дамскую сумочку прямо во время концерта, передает NUR.KZ.

Недавно Ерке похвасталась дорогим презентом от мужа - RaiM подарил ей кожаную сумочку от известного французского бренда за 12 миллионов тенге.

Однако Ерке неожиданно стала обладательницей еще одной сумочки - во время концерта одна из восхищенных поклонниц подошла к сцене с малышкой на руках. Девочка протянула Ерке аксессуар.

"Спасибо, милая. Ты точно не свою сумочку мне даришь на эмоциях? Тебе она точно не нужна? Спасибо большое", - сказала ей Ерке.

Поклонница разъяснила, что их подарок несет добрый посыл - они желают, чтобы у Ерке родилась дочь. Эти кадры певица выложила в сторис.

"Сумочка за 12 миллионов тенге не сравнится с этой", - отметила растроганная артистка.

Ранее RaiM показал закулисье концертов с Ерке Есмахан. Сама же Ерке ответила на критику по поводу фигуры - некоторые фанатки посчитали, что она располнела после родов.