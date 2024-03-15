Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Поклонница подарила Ерке Есмахан сумку во время концерта и растрогала певицу (видео)

Опубликовано:

Певица Ерке Есмахан
Ерке Есмахан. Фото: Instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан была тронута милым жестом своей верной поклонницы - фанатка подарила ей дамскую сумочку прямо во время концерта, передает NUR.KZ.

Недавно Ерке похвасталась дорогим презентом от мужа - RaiM подарил ей кожаную сумочку от известного французского бренда за 12 миллионов тенге.

Однако Ерке неожиданно стала обладательницей еще одной сумочки - во время концерта одна из восхищенных поклонниц подошла к сцене с малышкой на руках. Девочка протянула Ерке аксессуар.

"Спасибо, милая. Ты точно не свою сумочку мне даришь на эмоциях? Тебе она точно не нужна? Спасибо большое", - сказала ей Ерке.

Поклонница разъяснила, что их подарок несет добрый посыл - они желают, чтобы у Ерке родилась дочь. Эти кадры певица выложила в сторис.

"Сумочка за 12 миллионов тенге не сравнится с этой", - отметила растроганная артистка.

Ранее RaiM показал закулисье концертов с Ерке Есмахан. Сама же Ерке ответила на критику по поводу фигуры - некоторые фанатки посчитали, что она располнела после родов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2068761-poklonnitsa-podarila-erke-esmahan-sumku-vo-vremya-kontserta-i-rastrogala-pevitsu-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.