Поклонница подарила Ерке Есмахан сумку во время концерта и растрогала певицу (видео)
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Казахстанская певица Ерке Есмахан была тронута милым жестом своей верной поклонницы - фанатка подарила ей дамскую сумочку прямо во время концерта, передает NUR.KZ.
Недавно Ерке похвасталась дорогим презентом от мужа - RaiM подарил ей кожаную сумочку от известного французского бренда за 12 миллионов тенге.
Однако Ерке неожиданно стала обладательницей еще одной сумочки - во время концерта одна из восхищенных поклонниц подошла к сцене с малышкой на руках. Девочка протянула Ерке аксессуар.
"Спасибо, милая. Ты точно не свою сумочку мне даришь на эмоциях? Тебе она точно не нужна? Спасибо большое", - сказала ей Ерке.
Поклонница разъяснила, что их подарок несет добрый посыл - они желают, чтобы у Ерке родилась дочь. Эти кадры певица выложила в сторис.
"Сумочка за 12 миллионов тенге не сравнится с этой", - отметила растроганная артистка.
Ранее RaiM показал закулисье концертов с Ерке Есмахан. Сама же Ерке ответила на критику по поводу фигуры - некоторые фанатки посчитали, что она располнела после родов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2068761-poklonnitsa-podarila-erke-esmahan-sumku-vo-vremya-kontserta-i-rastrogala-pevitsu-video/