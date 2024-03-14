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Спящая Ерке, безалкогольный стол: RaiM показал закулисье концертов с Есмахан

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Ерке Есмахан и Raim
Ерке Есмахан и Raim. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Ерке Есмахан и RaiM успешно отработали небольшие гастроли - они дали концерты в западных городах Казахстана и в Шымкенте. Музыкант показал, что происходило за кулисами, передает NUR.KZ.

Для Ерке это были первые большие концерты после рождения второго сына. Ее супруг, певец RaiM показал, как это было - на фотографиях в Instagram можно увидеть закулисье.

В основном пара проводила время друг с другом, они много смеялись. Когда Ерке спала, RaiM мог поиграть в видеоигры. На столе из напитков можно было заметить лишь воду, сок и газированные напитки - никакого алкоголя.

"Западный тур + Шым", - подписал серию снимков RaiM.

Поклонники были рады проникнуть за кулисы хотя бы через фото. Многие начали спрашивать, когда RaiM и Ерке приедут с концертами и в их города.

"Ерке такая красавица", "В Алматы когда будет?", "Кто-нибудь, позвоните пожарным, потому что этот пост - огонь", "Когда вырасту, буду как Ерке", "Будьте счастливы", "Сердечки", "Классный костюм", "Концерт в Актобе был прекрасным", "Когда будете давать концерт в Астане?", "В Костанае когда будет?", "Было здорово", Красавчики", - отметили в комментариях поклонники артистов.

RaiM явно соскучился по концертам - недавно он публиковал архив со своего концертного тура по США. В одном из видео он показал реакцию американских казахов на трек Ерке Есмахан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2068011-spyaschaya-erke-bezalkogolnyy-stol-raim-pokazal-zakulise-kontsertov-s-esmahan/

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