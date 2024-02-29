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Беременная Макпал Исабекова придумала имя будущему ребенку

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Макпал Исабекова
Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

Макпал Исабекова рассказала, что они с супругом придумали имя будущему ребенку. В рубрике "Вопрос-ответ" в Instagram певица также поделилась критериями при выборе, передает NUR.KZ.

Поклонники задали певице несколько вопросов, один из которых касался имени ее будущего ребенка. Макпал рассказала, что они с мужем примерно определились, как назовут малыша.

"Кажется, придумали вчера с мужем, но это не точно. Я поняла, что мне вообще мало что нравится. Надеюсь, к рождению ребенка мы все-таки определимся", - сказала Исабекова.

Исполнительница хита "Бесконечность" также рассказала, на что обращала внимание при выборе имени.

"Мне важно, чтобы имя было редкое, звучное и имело мощное значение. И не сокращалось как попало", - подытожила певица.

О своей беременности Макпал Исабекова объявила в День всех влюбленных. Позже артистка сообщила, что переехала к мужу в Шымкент вместе с сыном Теодором.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2063759-beremennaya-makpal-isabekova-pridumala-imya-buduschemu-rebenku/

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