"Чужой успех покоя не дает?": Инстасамку раскритиковали за новую версию хита Кати Лель "Мой мармеладный"

Дарья Зотеева, выступающая под псевдонимом Инстасамка, выпустит свою версию вновь набирающего популярность хита Кати Лель "Мой мармеладный" - в Сети идею восприняли прохладно, передает NUR.KZ.

Поклонникам Инстасамки стало понятно, зачем певица встречалась с продюсером Максимом Фадеевым - они поработали над новой версией 20-летнего хита Кати Лель "Мой мармеладный, автором которого как раз был Фадеев. Оригинальная версия песни, к слову, набирает популярность в мировых чартах.

Зотеева представила обложку нового сингла и сообщила, что премьеру стоит ждать в первый день весны.

Кроме "мармеладной" обложки, Инстасамка также показала фанатам отрывок песни - там, помимо знакомых всем слов, можно услышать частично новый текст в привычном для молодой певицы стиле.

Новость в Сети восприняли прохладно - многие раскритиковали Инстасамку за очередную переделку старых хитов вместо написания новых. Отметим, в конце прошлого года певица представила свою версию хита Лолиты Милявской "На Титанике".

Другим приелись "одинаковые" по смыслу тексты.

"Еду тратить кучу бабла, да я потратила кучу бабла.. а будет что-то новое, уже надоело, масло масляное и один и тот же бит", "А что-то авторское будет?", "Титаник", "Мой мармеладный", а потом что?", "А что по поводу написать новую песню? Нет? Не вариант?", "Чужой успех покоя не дает?", - отметили в комментариях.

Недавно Инстасамка обескуражила Сеть внешним видом.