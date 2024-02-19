Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Чужой успех покоя не дает?": Инстасамку раскритиковали за новую версию хита Кати Лель "Мой мармеладный"

Опубликовано:

Инстасамка
Инстасамка. Фото: instagram.com/instasamka

Дарья Зотеева, выступающая под псевдонимом Инстасамка, выпустит свою версию вновь набирающего популярность хита Кати Лель "Мой мармеладный" - в Сети идею восприняли прохладно, передает NUR.KZ.

Поклонникам Инстасамки стало понятно, зачем певица встречалась с продюсером Максимом Фадеевым - они поработали над новой версией 20-летнего хита Кати Лель "Мой мармеладный, автором которого как раз был Фадеев. Оригинальная версия песни, к слову, набирает популярность в мировых чартах.

Зотеева представила обложку нового сингла и сообщила, что премьеру стоит ждать в первый день весны.

Кроме "мармеладной" обложки, Инстасамка также показала фанатам отрывок песни - там, помимо знакомых всем слов, можно услышать частично новый текст в привычном для молодой певицы стиле.

Новость в Сети восприняли прохладно - многие раскритиковали Инстасамку за очередную переделку старых хитов вместо написания новых. Отметим, в конце прошлого года певица представила свою версию хита Лолиты Милявской "На Титанике".

Другим приелись "одинаковые" по смыслу тексты.

"Еду тратить кучу бабла, да я потратила кучу бабла.. а будет что-то новое, уже надоело, масло масляное и один и тот же бит", "А что-то авторское будет?", "Титаник", "Мой мармеладный", а потом что?", "А что по поводу написать новую песню? Нет? Не вариант?", "Чужой успех покоя не дает?", - отметили в комментариях.

Недавно Инстасамка обескуражила Сеть внешним видом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2061639-chuzhoy-uspeh-pokoya-ne-daet-instasamku-raskritikovali-za-novuyu-versiyu-hita-kati-lel-moy-marmeladnyy/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.