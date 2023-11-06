"Вот это поворот": Лолита и Инстасамка готовят совместный дуэт

Лолита Милявская анонсировала в Instagram коллаборацию с российской певицей Инстасамкой. 10 ноября исполнительницы представят обновленную версию хита "На Титанике", передает NUR.KZ.

Песню "На Титанике" Лолита выпустила 6 лет назад, однако совсем скоро хит получит новую жизнь - свою партию для трека записала Инстасамка. Исполнительницы опубликовали совместный пост в своих Instagram-аккаунтах, продемонстрировав обложку нового сингла. "Soon baby" ("Скоро, малыш" - перевод ред.) - гласит подпись к фотографии.

После этого певицы опубликовали отрывок нового видеоклипа, анонсировав дату релиза - 10 ноября. На видео можно услышать новый куплет Инстасамки. "Как я Рада", - написала Милявская в комментариях.

Рады были и поклонники артисток. "Встретились как-то 2 легенды", "Ну что за мегаколлаб", "Огнище", - комментируют анонс фанаты.

Восторг, однако, разделяют не все - были и те, кто остался в недоумении от необычного дуэта.

"Плюс этого трека - там есть Лолита, а минусы - там есть Инстасамка", "Что я услышала на этом видео, такое ощущение, будто включили минус, и ты пьяный пытаешься спеть песню", "Что за чушь?" - написали в комментариях под видеороликом.

Оригинальная версия песни "На Титанике" была выпущена в 2017 году и вошла в альбом Лолиты "Раневская".

Совсем недавно Лолита трогательно поздравила дочь с 25-летним юбилеем в Instagram. А супруг Инстасамки сделал ей этим летом роскошный подарок.