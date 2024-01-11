Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Новая Глюкоза? Возвращение Serebro?": Инстасамка заинтриговала фото с Фадеевым

Опубликовано:

Максим Фадеев, Инстасамка и Moneyken
Максим Фадеев, Инстасамка и Moneyken. Фото: instagram.com/instasamka

Неожиданная для меломанов встреча произошла накануне - российская певица Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, выложила совместное фото с продюсером Максимом Фадеевым, передает NUR.KZ.

Эта встреча повергла многих если не в шок, то как минимум в недоумение. На снимке также присутствовал супруг Инстасамки, продюсер Moneyken (настоящее имя - Олег Еропкин - прим. ред.). Эпатажная певица, оказавшаяся в центре внимания двух музыкальных творцов, придумала смелую подпись к фотографии.

"Загадала желание между двумя лучшими продюсерами России, какое - не скажу", - написала Дарья.

Фадеев поспешил ответить ей в комментариях: "Тоже не знаю, какое, но гарантирую: оно сбудется".

Поклонники поспешили высказать мнение о необычной коллаборации в комментариях.

"Бедный Фадеев, столько лет создавал и строил карьеру, а его сравнили с Moneyken", "С чего она взяла - что именно эти два самых лучших продюсера?", "Это же будет новая Глюкоза", "Серебро возвращается?", "Не говори Даша, все равно узнаем", - пишут подписчики Инстасамки.

После скандала с "голой" вечеринкой Насти Ивлеевой Максим Фадеев заявил, что перезапустит проект Глюкоза, но без его оригинальной участницы - Натальи Ионовой, которая присутствовала на этой самой вечеринке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2054937-novaya-glyukoza-vozvraschenie-serebro-instasamka-zaintrigovala-foto-s-fadeevym/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.