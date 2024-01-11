"Новая Глюкоза? Возвращение Serebro?": Инстасамка заинтриговала фото с Фадеевым

Неожиданная для меломанов встреча произошла накануне - российская певица Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, выложила совместное фото с продюсером Максимом Фадеевым, передает NUR.KZ.

Эта встреча повергла многих если не в шок, то как минимум в недоумение. На снимке также присутствовал супруг Инстасамки, продюсер Moneyken (настоящее имя - Олег Еропкин - прим. ред.). Эпатажная певица, оказавшаяся в центре внимания двух музыкальных творцов, придумала смелую подпись к фотографии.

"Загадала желание между двумя лучшими продюсерами России, какое - не скажу", - написала Дарья.

Фадеев поспешил ответить ей в комментариях: "Тоже не знаю, какое, но гарантирую: оно сбудется".

Поклонники поспешили высказать мнение о необычной коллаборации в комментариях.

"Бедный Фадеев, столько лет создавал и строил карьеру, а его сравнили с Moneyken", "С чего она взяла - что именно эти два самых лучших продюсера?", "Это же будет новая Глюкоза", "Серебро возвращается?", "Не говори Даша, все равно узнаем", - пишут подписчики Инстасамки.

После скандала с "голой" вечеринкой Насти Ивлеевой Максим Фадеев заявил, что перезапустит проект Глюкоза, но без его оригинальной участницы - Натальи Ионовой, которая присутствовала на этой самой вечеринке.