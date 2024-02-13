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"Дар речи потерян": Инстасамка обескуражила Сеть внешним видом

Опубликовано:

Инстасамка
Инстасамка. Фото: instagram.com/instasamka

Российская певица Дарья Зотеева, выступающая под псевдонимом Инстасамка, в очередной раз удивила поклонников новым образом - в Сети обсуждают ее перевоплощение, передает NUR.KZ.

Инстасамка стала "Галей" - по крайней мере, для одной фотосессии. Эпатажная певица примерила образ, вдохновением для которого, судя по всему, послужили продавцы в продуктовых магазинах.

На лице Зотеевой вновь можно наблюдать брови, которые она недавно сбривала. Губы артистки были накрашены яркой лиловой помадой, а ее наряд был подобран в тон.

"Заходишь в магаз за чипсами, а на кассе сидит она, твои действия?" - спросила подписчиков Инстасамка.

Фанаты Дарьи посоревновались в остроумии в комментариях. Многие из них были явно удивлены очередному перевоплощению исполнительницы хита "За деньги да".

"Этот хлеб мне муж купил", "Тебе надо заново перекрасить волосы в блонд, а темные волосы не для тебя, пупс", "Как же тебе идут брови", "Дар речи потерян и не найден", "Можно булку хлеба белого и жвачку", "Я не сразу узнала ее", "Я падаю в обморок", - написали подписчики.

В январе Инстасамка интриговала подписчиков фотографией с российским продюсером Максимом Фадеевым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2060764-dar-rechi-poteryan-instasamka-obeskurazhila-set-vneshnim-vidom/

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