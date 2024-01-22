Димаш Кудайберген тепло поздравил Пласидо Доминго с 83-летием (фото)

Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген тепло поздравил испанского оперного певца Пласидо Доминго, с которым недавно спел дуэтом, с днем рождения, передает NUR.KZ.

21 января всемирно известному оперному певцу Пласидо Доминго исполнилось 83 года. Димаш Кудайберген выложил фото с лауреатом 12 премий "Грэмми" в своем сторис.

"Маэстро, я поздравляю вас с днем вашего рождения. Желаю вам всего наилучшего и долгой жизни, а также крепкого здоровья вам и всем, кого вы любите. Спасибо вам за исполнение моей детской мечты", - написал Димаш, отметив аккаунт Доминго.

Сторис Димаша Кудайбергена. Скрин: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Напомним, несколькими днями ранее Димаш анонсировал дуэт с Пласидо Доминго. Перед выступлением с маэстро он сделал признание.

Казахстанский исполнитель отметил, что еще с детства мечтал увидеться с мировой звездой и спеть с ним. Полное выступление артистов появилось на YouTube-канале Димаша.