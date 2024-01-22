Димаш Кудайберген тепло поздравил Пласидо Доминго с 83-летием (фото)
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Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген тепло поздравил испанского оперного певца Пласидо Доминго, с которым недавно спел дуэтом, с днем рождения, передает NUR.KZ.
21 января всемирно известному оперному певцу Пласидо Доминго исполнилось 83 года. Димаш Кудайберген выложил фото с лауреатом 12 премий "Грэмми" в своем сторис.
"Маэстро, я поздравляю вас с днем вашего рождения. Желаю вам всего наилучшего и долгой жизни, а также крепкого здоровья вам и всем, кого вы любите. Спасибо вам за исполнение моей детской мечты", - написал Димаш, отметив аккаунт Доминго.
Напомним, несколькими днями ранее Димаш анонсировал дуэт с Пласидо Доминго. Перед выступлением с маэстро он сделал признание.
Казахстанский исполнитель отметил, что еще с детства мечтал увидеться с мировой звездой и спеть с ним. Полное выступление артистов появилось на YouTube-канале Димаша.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2056667-dimash-kudaybergen-teplo-pozdravil-plasido-domingo-s-83-letiem-foto/