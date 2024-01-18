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Димаш анонсировал дуэт с Пласидо Доминго

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Димаш Кудайберген и Пласидо Доминго
Димаш Кудайберген и Пласидо Доминго. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Димаш Кудайберген спел дуэтом с Пласидо Доминго - об этом музыкант сообщил в Instagram. Народный артист Казахстана выложил совместное фото с маэстро и объявил дату премьеры, передает NUR.KZ.

Димаш Кудайберген записал дуэт с маэстро Пласидо Доминго - казахстанский артист сделал громкое заявление на своей странице в Instagram.

Премьера выступления состоится завтра - народный артист Казахстана показал фотографию, сделанную в ходе записи перфоманса. Димаш также рассказал, какое произведение они с Доминго исполнили дуэтом.

"Завтра состоится премьера нашего совместного выступления с величайшим голосом XX века, маэстро Пласидо Доминго, где мы спели дуэт из оперы Жоржа Бизе 1863 года - "Искатели жемчуга", - написал Кудайберген под совместной фотографией с испанским оперным певцом.

Коллаборация Димаша с маэстро из Испании была не только на сцене, но и за ее пределами - в декабре прошлого года казахстанский музыкант стал приглашенным членом жюри в шоу талантов Пласидо Доминго.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2056251-dimash-anonsiroval-duet-s-plasido-domingo/

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