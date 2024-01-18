Димаш анонсировал дуэт с Пласидо Доминго

Димаш Кудайберген спел дуэтом с Пласидо Доминго - об этом музыкант сообщил в Instagram. Народный артист Казахстана выложил совместное фото с маэстро и объявил дату премьеры, передает NUR.KZ.

Димаш Кудайберген записал дуэт с маэстро Пласидо Доминго - казахстанский артист сделал громкое заявление на своей странице в Instagram.

Премьера выступления состоится завтра - народный артист Казахстана показал фотографию, сделанную в ходе записи перфоманса. Димаш также рассказал, какое произведение они с Доминго исполнили дуэтом.

"Завтра состоится премьера нашего совместного выступления с величайшим голосом XX века, маэстро Пласидо Доминго, где мы спели дуэт из оперы Жоржа Бизе 1863 года - "Искатели жемчуга", - написал Кудайберген под совместной фотографией с испанским оперным певцом.

Коллаборация Димаша с маэстро из Испании была не только на сцене, но и за ее пределами - в декабре прошлого года казахстанский музыкант стал приглашенным членом жюри в шоу талантов Пласидо Доминго.