Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Слушать слухи или нет - каждый решает сам!": Киркоров выпустил трек после "голой" вечеринки

Опубликовано:

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров. Фото: instagram.com/fkirkorov

Певец Филипп Киркоров, ранее извинившийся за участие в "голой" вечеринке, представил новый трек под названием "Слухи". Подписчики в соцсети дали свою оценку, передает NUR.KZ.

"Слушать слухи или нет - каждый решает сам!" - написал Киркоров.

Фанаты оставили свои комментарии, бурно отреагировав на публикацию.

"Что бы ни совершил артист, я против всеобщей травли! Почему все сразу накидываются, как стервятники?! Он что, кого-то убил, ограбил, обманул, нанес вред?!", "Спасибо, Филипп, за красивые и жизненные песни, за ваше творчество, вы легенда", "Пора снять корону и стать нормальным человеком", "Да, артист шикарный, но не переходите черту морали. У вас же дети растут. На вас наши дети смотрят", - гласят комментарии.

Ранее мы писали, что Киркоров объяснился перед Песковым за участие в "голой" вечеринке Ивлеевой. Артист, как и многие другие его коллеги, извинился за кадры с вечеринки.

По словам Киркорова, он знал о дресс-коде, но "не знал о характере событий". В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь, сказал он.

Мы также писали, что официальный сайт певца после скандального мероприятия заблокировали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2055198-slushat-sluhi-ili-net-kazhdyy-reshaet-sam-kirkorov-vypustil-trek-posle-goloy-vecherinki/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.