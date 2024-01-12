"Слушать слухи или нет - каждый решает сам!": Киркоров выпустил трек после "голой" вечеринки

Певец Филипп Киркоров, ранее извинившийся за участие в "голой" вечеринке, представил новый трек под названием "Слухи". Подписчики в соцсети дали свою оценку, передает NUR.KZ.

"Слушать слухи или нет - каждый решает сам!" - написал Киркоров.

Фанаты оставили свои комментарии, бурно отреагировав на публикацию.

"Что бы ни совершил артист, я против всеобщей травли! Почему все сразу накидываются, как стервятники?! Он что, кого-то убил, ограбил, обманул, нанес вред?!", "Спасибо, Филипп, за красивые и жизненные песни, за ваше творчество, вы легенда", "Пора снять корону и стать нормальным человеком", "Да, артист шикарный, но не переходите черту морали. У вас же дети растут. На вас наши дети смотрят", - гласят комментарии.

Ранее мы писали, что Киркоров объяснился перед Песковым за участие в "голой" вечеринке Ивлеевой. Артист, как и многие другие его коллеги, извинился за кадры с вечеринки.

По словам Киркорова, он знал о дресс-коде, но "не знал о характере событий". В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь, сказал он.

Мы также писали, что официальный сайт певца после скандального мероприятия заблокировали.