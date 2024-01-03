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После скандала с орденом "Құрмет" Али Окапов вновь удостоился премии (видео)

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Али Окапов
Али Окапов. Фото: instagram.com/aliokapov

Казахстанский певец Али Окапов, переживший хейт в Сети после получения ордена "Құрмет", рассказал, что удостоился новой премии - на этот раз шуточной от проекта "Қызық LIVE", передает NUR.KZ.

Кадры с церемонии награждения юмористической премии Али Окапов выложил в своем блоге. Он стал обладателем премии в номинации "Камбэк-2023". Статуэтку Али вручили ведущие Марат Оралгазин и Еркебулан Мырзабек.

"Қызық премия-2023"! Спасибо вам. Такая поддержка для меня очень дорога", - написал он.

Отметим, что церемония вручения статуэток "Қызық премия" является традиционной. Ежегодной премии проекта "Қызық LIVE" каждый год удостаиваются отечественные селебрити, герои самых обсуждаемых событий, а также прославившиеся в Сети блогеры.

Сторис Али Окапова
Сторис Али Окапова. Скриншот: instagram.com/aliokapov

Окапов заявил, что для него это стало приятной неожиданностью и порадовало то, что один из трудных периодов его жизни закончился на шуточной ноте. Али также презентовал в этот вечер новую песню.

Напомним, Али Окапов стал кавалером ордена "Құрмет", однако не всем это понравилось. После хейта в Сети Али заявил, что готов отказаться от высокой награды. Окапов тяжело перенес скандал с орденом и рассказал, как это отразилось на его здоровье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2053767-posle-skandala-s-ordenom-qurmet-ali-okapov-vnov-udostoilsya-premii-video/

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