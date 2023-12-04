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Димаш удостоился престижной премии в Сербии: кому и за что ее вручают

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Димаш Кудайберген
Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Димаш Кудайберген удостоился престижной премии в Сербии - награды братьев Карич. С 1979 года ее получили лишь 150 человек. Радостную новость певец сообщил в Instagram, передает NUR.KZ.

Копилка престижных наград и премий Димаша пополнилась сербской наградой братьев Карич. Димаш выложил фото в Instagram с позолоченным орденом на шее, а также с документом лауреата.

"Огромная благодарность от всего сердца всем моим слушателям за неустанную поддержку", - подписал публикацию певец.

В описании к посту Димаш рассказал об истории самой награды и о тех, кому ее вручают.

Премия братьев Карич вручается именитым ученым, журналистам, экономистам, а также работникам культуры и общественникам. С 1979 года ее удостоились всего около 150 человек. Среди лауреатов данной премии - первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, нобелевский лауреат Жорес Алферов, теннисист Новак Джокович, кинорежиссер Эмир Кустурица и актер Стивен Сигал.

Музыкант тем временем готовится к концертам в рамках мирового турне. В 2024 году он даст концерт в Венгрии, а этот год Димаш завершит шоу в Гонконге в особую для него дату.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2048932-dimash-udostoilsya-prestizhnoy-premii-v-serbii-komu-i-za-chto-ee-vruchayut/

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