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"Даже представить себе не мог": Пласидо Доминго пригласил Димаша Кудайбергена войти в жюри оперного шоу

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Димаш Кудайберген и Пласидо Доминго
Димаш Кудайберген и Пласидо Доминго. Фото: кадр из видео instagram/kudaibergenov.dimash

Казахстанский артист Димаш Кудайберген приглашен в качестве члена жюри в телешоу "Виртуозы". Предложение поступило от известного испанского оперного певца Пласидо Доминго, передает NUR.KZ.

Хорошей новостью со своими поклонниками Димаш Кудайберген поделился в Instagram, отметив, что в детстве о таком и мечтать не мог.

"В 1999 году у нас дома была кассета с записью концерта трех великих теноров. Тогда я даже представить себе не мог, что спустя годы буду работать членом жюри самого захватывающего телевизионного шоу Европы "Виртуозы" вместе с великим Пласидо Доминго.

Это прекрасная возможность для молодых талантливых конкурсантов стать настоящими звездами. Удачи всем участникам и нам, членам жюри. Спасибо за приглашение", - написал Димаш в своем посте, отметив в конце Доминго.

YouTube -канал DearsDimash EurasianFanClub опубликовал видео диалога двух артистов, в ходе которого Пласидо Доминго рассказывает о том, что его внук весьма увлечен творчеством Димаша.

"Мой внук открыл вас для меня. Он прислал ваши записи. Он очень увлечен вами. И открыл для себя вас, как звезду. Ему сейчас только 18 лет. Он барабанщик, и он увидел вас где-то в YouTube.

Он удивился, как это так возможно петь. Сказал, что у вас шесть октав. Но самое удивительное, что они все у вас равноценны", - отмечает Пласидо Доминго.

В свою очередь Димаш Кудайберген поблагодарил Доминго за встречу и подчеркнул, что пришел в музыку, в том числе, и из-за Пласидо Доминго.

"Нам нужно сделать дуэт. Завтра давайте проведем репетицию, если удобно", - озвучил предложение Доминго.

Ранее мы писали о том, что Димаш Кудайберген удостоился престижной премии в Сербии. Он также восхитил своих поклонников казахским произведением на рояле, опубликовав видео на своей странице.

Пласидо Доминго - известный испанский оперный певец и дирижер, артист, сыгравший более 150 ролей и получивший признание публики на мировых сценах. Его карьера продолжается уже более полувека.

Пласидо Доминго также обладатель 12 премий "Грэмми", автор более 600 спектаклей.  

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2050078-dazhe-predstavit-sebe-ne-mog-plasido-domingo-priglasil-dimasha-kudaybergena-voyti-v-zhyuri-opernogo-shou/

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