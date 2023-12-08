"Играйте нам почаще": Димаш восхитил поклонников казахским произведением на рояле

Димаш порадовал поклонников Instagram новой публикацией из Венгрии. Сидя за роялем, народный артист Казахстана сыграл произведение "Кусни Корлан", передает NUR.KZ.

Димаш Кудайберген находится по работе в Венгрии - к слову, на днях певец анонсировал концерт в Будапеште, который пройдет в мае 2024 года.

В процессе работы народный артист Казахстана решил сыграть произведение казахского акына Естая "Кусни Корлан", сидя за ярко-красным роялем.

"Сейчас я нахожусь в Венгрии. Во время работы решил сыграть нашу народную песню "Кусни Корлан", - подписал публикацию Димаш.

За несколько часов пост собрал более 20 тысяч лайков и 1700 комментариев. Подписчики музыканта выразили положительные эмоции от увиденного и услышанного на разных языках мира.

"Димаш, очень красиво. Играйте нам почаще, пожалуйста", "Как тут не удержаться и не опробовать такой красивый и необычный рояль", "Какая красота! Привет прекрасному Будапешту! Любим, скучаем и очень ждем", "Вот это круто! Желаю отлично поработать", - пишут поклонники казахстанского артиста.

Недавно Кудайберген удостоился престижной премии в Сербии - мы писали, кому и за что ее вручают.