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"Играйте нам почаще": Димаш восхитил поклонников казахским произведением на рояле

Опубликовано:

Димаш Кудайберген
Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Димаш порадовал поклонников Instagram новой публикацией из Венгрии. Сидя за роялем, народный артист Казахстана сыграл произведение "Кусни Корлан", передает NUR.KZ.

Димаш Кудайберген находится по работе в Венгрии - к слову, на днях певец анонсировал концерт в Будапеште, который пройдет в мае 2024 года.

В процессе работы народный артист Казахстана решил сыграть произведение казахского акына Естая "Кусни Корлан", сидя за ярко-красным роялем.

"Сейчас я нахожусь в Венгрии. Во время работы решил сыграть нашу народную песню "Кусни Корлан", - подписал публикацию Димаш.

За несколько часов пост собрал более 20 тысяч лайков и 1700 комментариев. Подписчики музыканта выразили положительные эмоции от увиденного и услышанного на разных языках мира.

"Димаш, очень красиво. Играйте нам почаще, пожалуйста", "Как тут не удержаться и не опробовать такой красивый и необычный рояль", "Какая красота! Привет прекрасному Будапешту! Любим, скучаем и очень ждем", "Вот это круто! Желаю отлично поработать", - пишут поклонники казахстанского артиста.

Недавно Кудайберген удостоился престижной премии в Сербии - мы писали, кому и за что ее вручают.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2049790-igrayte-nam-pochasche-dimash-voshitil-poklonnikov-kazahskim-proizvedeniem-na-royale/

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