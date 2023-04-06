"Жалею, что не стал отцом раньше": Али Окапов поведал о чувствах после рождения сына

Али Окапов, Акерке Буркитбай, Розы Рымбаева, Мади Рымбаев. Фото: instagram.com/aliokapov

Казахстанские артисты Али Окапов и Мади Рымбаев стали гостями программы "1001 түн", во время эфира они без утайки ответили на вопросы о личной жизни и своем творчестве.

Напомним, в конце февраля певицу Розу Рымбаеву коллеги поздравили с рождением внука. Впервые малыша показали на праздновании его бесик-тоя.

Ведущие программы поздравили Али с пополнением в семье и спросили, высыпается ли молодой отец.

"Нет, не высыпаемся, не буду скрывать. Малыш родился и у него свой режим. Мы подстраиваемся под его график, поэтому позабыли про сон, но ничего, мы все это проходили, благодаря Мади у меня уже есть опыт", - отметил он.

Али Окапов и Мади Рымбаев. Фото: instagram.com/aliokapov

У Мади спросили, какой отец получился из его старшего брата.

"Али - очень хороший отец. Уже все знает об уходе за детьми. Обо всем узнал заранее", - признался Мади.

Али назвал своего первенца Зейн. Он рассказал, почему выбрал именно это имя.

"Конечно, посоветовался сначала с родными, последнюю точку поставила мама. Это имя пришло мне в голову за два дня до его рождения, поначалу я хотел назвать его по-другому. Мама говорила, что я сам решу, как его назвать. Но ведь все равно надо советоваться.

Это имя казахское, редкое, особенное, легко произносится и даже, если поедет за границу, то не возникнет проблем с произношением его имени. Все это мы учли. К тому же, оно ему идет.

Ведь говорят же, что сразу поймешь, какое имя подходит ребенку, когда возьмешь его на руки. Мы поняли сразу, что он Зейн. Я очень рад, ведь имя человека имеет большое значение. Это очень ответственное дело - правильно выбрать имя", - рассказал он.

Али также признался, что быть отцом - волшебное чувство.

"Я сразу же ощутил себя отцом. Во-первых, мы очень долго ждали ребенка. И потом мне уже не 20 лет. Во-вторых, я являюсь крестным отцом троих малышей. Мади тоже я помогал растить, у нас разница в возрасте составляет 9 лет.

Когда я взял своего сына на руки, словно сложился какой-то пазл в душе, как будто заполнилось то, чего не хватало. И сейчас я немного жалею, что не стал отцом раньше, почему так поздно.

Вот такие философские вопросы меня одолевают. Но такова судьба. Быть может, это и хорошо, сейчас я зрелый человек и понимаю всю родительскую ответственность", - отметил новоиспеченный папа.

Мади спросили, когда он собирается жениться.

"Этот вопрос уже потихоньку мама поднимает. Но я только что стал дядей, так что пока побуду только дядей. Торопиться не буду, сначала встану на ноги", - признался молодой человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2015722-zhaleyu-pochemu-ne-stal-ottsom-ranshe-ali-okapov-povedal-o-chuvstvah-posle-rozhdeniya-syna/