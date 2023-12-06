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Тейлор Свифт стала долларовой миллиардершей: на чем певица заработала свой капитал?

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Тейлор Свифт
Тейлор Свифт: instagram.com/taylorswift

Американская поп-звезда Тейлор Свифт официально миллиардерша - она стала первой певицей, которая заработала состояние исключительно благодаря музыке, передает NUR.KZ со ссылкой на американский Forbes.

По оценкам Forbes, состояние 33-летней Тейлор Свифт перевалило за миллиард долларов в октябре этого года. Исполнительница хита "Cruel Summer" стала первой звездой, которая попала в рейтинг исключительно благодаря своему музыкальному каталогу и гастрольным турам.

На данный момент капитал Свифт оценивают в 1 миллиард 125 миллионов долларов (более 520 миллиардов тенге - прим. ред.)

Из этой суммы более 500 миллионов долларов певица накопила благодаря гастролям и процентам от музыкальных продаж. В такую же сумму оценивается стоимость ее музыкального каталога. Сообщается, что Тейлор также владеет недвижимостью на общую сумму порядка 125 миллионов долларов.

Издание также включило Свифт в рейтинг самых влиятельных женщин мира.

Ранее в этом месяце Тейлор получила шесть номинаций на престижную музыкальную премию "Грэмми - 2024".

Также мы писали о биографии, карьере и личной жизни Тейлор Свифт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2049481-teylor-svift-stala-dollarovoy-milliardershey-na-chem-pevitsa-zarabotala-svoy-kapital/

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