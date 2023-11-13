Грэмми-2024: кто получил номинации на самую престижную музыкальную премию?

В США объявили номинантов на "Грэмми". Среди них - Тейлор Свифт, Майли Сайрус, а также исполнители саундтреков к фильму "Барби". Церемония награждения пройдет 4 февраля 2024 года, передает NUR.KZ.

Академия звукозаписи США представила список номинантов на "Грэмми-2024". Лидером по числу номинаций стала R&B-исполнительница SZA - она поборется сразу за 9 статуэток.

По 6 номинаций получили Тейлор Свифт, Майли Сайрус, Билли Айлиш и Оливия Родриго.

В пяти номинациях представлена Лана Дель Рей.

Противостояние "Барби" и "Оппенгеймера" снова активировано - музыкальное сопровождение к этим фильмам номинировано за "Лучший саундтрек" и "Лучшую песню для визуальных медиа". В последней представлено сразу 4 песни из фильма "Барби" - в исполнении Дуа Липы, Билли Айлиш, а также дуэт рэп-исполнительниц Ники Минаж и Айс Спайс. Музыкальную награду может получить и актер Райан Гослинг - за песню "I'm Just Ken".

Церемония награждения победителей пройдет в Лос-Анджелесе в следующем году, 4 февраля.