Алла Пугачева вошла в список 100 самых влиятельных женщин 2022 года

Алла Пугачева. Фото: instagram.com/alla_orfey

Российская певица Алла Пугачева стала одной из самых влиятельных женщин 2022 года по версии BBC. Отмечается, что артистка "давно стала легендой, хорошо известной своим чистым меццо-сопрано".

Отмечается, что Алла Пугачева продала более 250 миллионов записей. Она выпустила более 500 песен и 100 альбомов. Певица давно имеет негласный статус "Королевы русской поп-музыки".

"Она давно стала легендой, хорошо известной своим чистым меццо-сопрано, хотя сейчас Пугачева уже не выступает. Она неоднократно получала награды в России, но при этом выступала против правительства. Недавно она разместила на своей странице в Instagram, имеющей 3,6 миллиона подписчиков, послание, осуждающее войну в Украине. Реакция на него варьировалась от похвалы до обвинений в измене", - говорится в материале.

Издание также процитировало одно из высказываний артистки.

"Мир добился значительно прогресса в борьбе женщин за доступ к образованию и финансовой независимости. Но во многих странах домашнее насилие остается большой проблемой", - как-то заявила Алла Пугачева.

Напомним, 16 сентября Максима Галкина в России внесли в список иноагентов, так как он якобы получал финансирование из Украины за политическую деятельность. Сам он прокомментировал это событие, назвав обвинения неправдой. После этого Алла Пугачева попросила власти России признать ее "иноагентом" из солидарности с мужем.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2000442-alla-pugacheva-voshla-v-spisok-100-samyh-vliyatelnyh-zhenschin-2022-goda/