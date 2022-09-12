"Это просто огонь": автор песни "Ұйқым келмейді" сама исполнила нашумевший хит

Диана Исмаил. Фото: instagram.com/diana_ismajl

Певица и композитор Диана Исмаил исполнила нашумевший хит "Ұйқым келмейді", автором которого является. Артистка сумела удивить зрителей совершенно неожиданным исполнением, передает NUR.KZ.

Диана стала участницей COVER SHOW на телеканале "Хабар". В эфире шоу артистка решила сама исполнить нашумевшую песню "Ұйқым келмейді", для которой сочинила музыку. Автором слов песни является Рамазан Амантай.

Отрывок передачи Диана опубликовала в своем Instagram. Подписчики отметили, что песня заиграла новыми красками.

"Какое сладкое звучание", "Молодец, землячка", "Как всегда, на высоте", "Прекрасное исполнение", "Это просто огонь, так классно исполнила", "Классная песня, оказывается", - отметили они.

Напомним, Алина Шакиева рассказала о песне, ставшей хитом за день. Авторы песни "Ұйқым келмейді" обратились к фанатам. Позже в Сети появилась новая версия нашумевшего хита, которую представил казахстанский музыкант M'Dee.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1987352-eto-prosto-ogon-avtor-pesni-uyqym-kelmeydi-sama-ispolnila-nashumevshiy-hit/