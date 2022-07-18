"Давайте всегда улыбаться!": авторы хита "Ұйқым келмейді" обратились к фанатам

Рамазан Амантай и Диана Исмаил с коллегами. Фото: instagram.com/ramantay

Актер, композитор и поэт Рамазан Амантай, а также певица и композитор Диана Исмаил, которые являются авторами нашумевшего трека "Ұйқым келмейді", сделали креативное обращение в соцсети. Они призвали фанатов отнестись к песне с юмором, передает NUR.KZ.

За шесть дней клип на песню "Ұйқым келмейді" в исполнении начинающей певицы Алины Шакиевой собрал в YouTube 1,7 млн просмотров. Под трек, несмотря на критику в Сети, снимают вайны и пародии, что прибавило ему популярности.

Алина рассказала, что старалась исполнить песню хорошо. О новоявленном хите высказали свое мнение отечественные звезды. А певец Айкын дал совет своей коллеге, которая только начинает покорять сцену.

Авторы хита - поэт Рамазан Амантай и композитор Диана Исмаил - разместили в соцсети креативные фотографии.

На них Рамазан, Диана, оператор-постановщик Канатжан Мырзагалиев и режиссер Мерей Маханов запечатлены в белых футболках, надписи на которых говорят сами за себя.

Это фразы из песни "Ұйқым келмейді", которые ушли в народ, а также призыв относиться ко всему с юмором.

"Намерение чистые, настроение светлое. Давайте всегда улыбаться! На этом закроем тему", - написал Рамазан в своем аккаунте, добавив хештеги "преступная группировка", "правду покажет будущее", "всем спасибо". Похожие слова написала в своем Instagram и Диана.

"Мне кажется, что это был просто прикол", "Чего только по молодости не бывает", "Вы же знаете другие песни Рамазана, они замечательные", "Рамазан, в любом случае получился хит, но мне все же не верится, что слова твои", - отметили пользователи Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1978942-davayte-vsegda-ulybatsya-avtory-hita-uyqym-kelmeydi-obratilis-k-fanatam/