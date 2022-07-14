"Я старалась исполнить хорошо": Алина Шакиева рассказала о песне, ставшей хитом за день
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Алина Шакиева, которая накануне представила свой новый клип на песню "Ұйқым келмейді" и обретшая популярность за день, стала гостьей программы на телеканале Qazaqstan. Начинающая певица ответила, что, несмотря на критику в Сети, песня ей нравится и она постаралась исполнить ее хорошо.
Алина рассказала ведущим передачи "1001 түн", что это не первая ее песня. Несколько лет назад начинающая артистка исполнила песню "Мен аялаймын" и сняла клип.
Алина родилась и выросла в Москве, до 17 лет она жила там, а затем вернулась на историческую родину. С детства она мечтала стать певицей, хотя освоила совсем иную профессию.
Она заявила, что у нее нет спонсоров, к заветной мечте она стремится своими силами. У Алины подрастает трое детей, которые пока не определились с профессией, поскольку еще малы.
На вопрос ведущих, почему Алина не исполнила песню на русском, а на казахском, зная, что подвергнется критике, она ответила, что очень уважает свой родной язык.
"Я очень люблю родной язык. Я считаю, что каждый человек должен знать родной язык. Сейчас я изучаю казахский, чтобы знать его на профессиональном уровне. Получаю уроки", - призналась она.
Исполнительница поведала, что приложила максимум усилий, работая над песней "Ұйқым келмейді".
"Я старалась исполнить песню хорошо. Когда впервые услышала ее, мне очень понравилась песня. И слова, и музыка понравились. Я попросила ее у авторов", - рассказала она.
Однако певица не назвала цену, за которую приобрела песню, отметив, что это секрет. Алина рассказала, что авторами песни являются Рамазан Амантай и Диана Исмаил.
К появившимся шутливым роликам в TikTok со словами из песни Алина относится спокойно.
"Наверное, это критика и одновременно реклама. Я, конечно, рада, что песню "Ұйқым келмейді" сейчас очень хорошо слушают. Видимо, что-то привлекает в музыке и словах песни.
Я не ожидала, что будет такое, что песня так быстро распространится. У меня не было цели прославиться в TikTok, но людям нравится", - отметила она.
Отметим, что песня "Ұйқым келмейді" сейчас находится в тренде и набрала больше, чем за сутки свыше 300 тысяч просмотров в YouTube.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1978391-ya-staralas-ispolnit-horosho-alina-shakieva-rasskazala-o-pesne-stavshey-hitom-za-den/