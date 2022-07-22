"Песня сразу преобразилась": новая версия хита "Ұйқым келмейді" появилась в Сети (видео)

M'Dee. Кадр видео: tiktok.com/@mdeemusic44

Казахстанский музыкант M'Dee представил собственную версию нашумевшей песни "Ұйқым келмейді". Пользователи соцсети высоко оценили трек в его исполнении, передает NUR.KZ.

Ранее начинающая певица Алина Шакиева стала известной за короткий срок благодаря своей песне "Ұйқым келмейді". Сама она поведала, что приложила максимум усилий, работая над песней. Но не все оценили эти усилия по достоинству. Женщина получила много критики в свой адрес. Так, певец Айкын заявил, что в песне нет рифмы, а в самом тексте - смысла.

Позже авторы хита обратились к фанатам.

Между тем, другой казахстанский музыкант под псевдонимом M'Dee в TikTok представил собственную версию песни "Ұйқым келмейді".

"Что, если "Ұйқым келмейді" была бы r'n'b?" - написал он.

Эта версия многим пользователям соцсети понравилась больше.

"Люди теперь понятно вам? Что это зависит не от слов песни, а от человека, который ее поет!", "Песня сразу преобразилась", "Волшебник", "Жаным, шедевр", "В вашем исполнении мне все песни нравятся!", "В таком исполнении не обратишь внимание на текст", "Такая версия мне больше нравится", - прокомментировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1979769-pesnya-srazu-preobrazilas-novaya-versiya-hita-uyqym-kelmeydi-poyavilas-v-seti-video/