Крутой спустя месяцы вновь стал активен в соцсети и поделился клипом Димаша

Игорь Крутой, Игорь Николаев и Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music

Композитор Игорь Крутой опубликовал в соцсети клип на песню "О’кей", которую написал в соавторстве с Игорем Николаевым специально для Димаша Кудайбергена. Фанаты отметили, что клип и песня получились шедевральными, передает NUR.KZ.

В феврале этого года Игорь Крутой показал кадры записи новой песни с Димашем. А в конце мая вышел клип на эту песню. Но маэстро решил опубликовать клип и в своем Instagram, как только вновь стал активен в соцсети.

"Песни как люди, каждая из которых имеет свою жизнь и судьбу… Зачастую невозможно предопределить успех или неудачу той или иной песни, слишком многое должно совпасть, кстати, как объективного, так и субъективного…

Поэтому, когда достаточно "тихо" прошла премьера нашей с Игорьком Николаевым песни "О’кей", написанной для Димаша, стало немного обидно, даже понимая сложность времени, в котором выходила песня…

И сегодня я хотел бы впервые в моем Инстаграм представить вашему вниманию, дорогие подписчики, песню "О’кей", за судьбу которой мы с моим другом и соавтором Игорем Николаевым достаточно переживаем", - написал Крутой.

"Шикарная песня и клип", "Браво, маэстро!", "Песня отличная, клип отличный, вы отличная команда", "Я обожаю эту песню, этот голос и этот клип", "Песня очень понравилась, в сочетании с клипом получилась красивая история. А все это в сочетании с голосом Димаша - шедевр", - отреагировали фолловеры.

Отметим, что трек "О’кей" попал в топ-10 хит-парада Billboard’s Hot Trending Songs.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1987012-krutoy-spustya-mesyatsy-vnov-stal-aktiven-v-sotsseti-i-podelilsya-klipom-dimasha/