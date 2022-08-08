София Ротару впервые за полгода дала знать о себе и попросила о помощи

София Ротару. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Украинская певица София Ротару впервые за много месяцев дала знать о себе подписчикам. Она обратилась с просьбой о помощи к пользователям соцсети в день своего юбилея, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Ротару, отметившая 7 августа 75-летие, рассказала, что приехала в село Маршинцы.

"Приехала в место силы! Здесь я родилась, росла, пошла в школу. Здесь я начала петь. Родные маршинцы напомнили мне, как важно не потерять чувство причастности к своей земле, ощущать связь с теми, кто дал тебе жизнь, воспитал и поддерживал в твоих начинаниях. Я редко пишу, но сегодня у меня два повода.

Мой юбилей и очень важный День гуманитарной инициативы, которую я поддерживаю с первых дней начала полномасштабной войны - "БОН бокс". Проект, который заботится о женах и детях военнослужащих, ушедших на фронт и матерей с детьми, потерявших отца и мужа на этой войне", - рассказала артистка.

Певица призналась, что не привыкла "помогать на публику" и ей сложно просить о помощи.

"Но именно в этот день вместе с вашими теплыми поздравлениями и словами поддержки, которыми вы окружаете меня уже много лет, хочу обратиться с просьбой поддержать тех, кому сейчас тяжело, кто действительно нуждается в нашей помощи", - написала Ротару.

По словам звезды, сейчас не время праздновать юбилей.

"Сегодня я молюсь, чтобы, как всегда, через пару недель после моего дня рождения мы праздновали День независимости Украины! Чтобы как можно скорее вместо воздушных тревог в каждом доме, в каждой семье, в каждом городе нашей прекрасной Украины звучали песни о любви и мире! Ваша София Ротару", - резюмировала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1982150-sofiya-rotaru-vpervye-za-polgoda-dala-znat-o-sebe-i-poprosila-o-pomoschi/