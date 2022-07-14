"Я с ума резко сошла?": как казахстанские звезды отреагировали на новый хит Алины Шакиевой (видео)

Кадр из клипа "Ұйқым келмейді": YouTube/Той Думан

Начинающая певица Алина Шакиева стала известной буквально за сутки благодаря своему хиту "Ұйқым келмейді". Под ее трек уже снимают вайны, пародии, а звезды отечественного шоу-бизнеса высказали свое мнение о новоявленном хите, передает NUR.KZ.

Ранее исполнительница поведала, что приложила максимум усилий, работая над песней "Ұйқым келмейді".

Однако не все оценили эти усилия по достоинству.

Так, телеведущая Айгуль Мукей выложила в своем Instagram часть клипа и сопроводила видео грустными смайлами, дав понять, что ей не нравится ни голос, ни слова певицы.

"Ааа, мои глаза и уши, помогите", - заявила Мукей.

"Вот и я выложу. Думаю, у всех в ленте есть этот отвратительный отврат?" - возмутилась у себя на странице продюсер Алуа Конарова.

Story Алуа Конаровой. Скрин: instagram.com/aluakonarova

"Или это норма, и я с ума резко сошла?" - продолжила изливать негодование Алуа Курманалиевна.

Story Алуа Конаровой. Скрин: instagram.com/aluakonarova

Впрочем, некоторые подхватили тренд и решили использовать песню в своем творчестве.

Так, Суперпапа Серик опубликовал шуточный вайн под названием "Жиза жен". Ролик показывает, чем занимается жена, пока муж работает. Драматичная песня подошла для вайна как нельзя кстати.

Абай Асылхан и его супруга Жанель Макажан тоже не прошли мимо песни. В своем Instagram они выложили пару забавных видео на эту тему.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1978444-ya-s-uma-rezko-soshla-kak-kazahstanskie-zvezdy-otreagirovali-na-novyy-hit-aliny-shakievoy-video/