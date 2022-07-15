"Там нет рифмы в словах, нет смысла": Айкын дал совет исполнительнице песни "Ұйқым келмейді"

Айкын. Фото: instagram.com/aikyn

Певец Айкын Толепберген прокомментировал нашумевшую песню "Ұйқым келмейді" Алины Шакиевой и назвал главные, по его мнению, ошибки начинающей певицы. Артист также посоветовал женщине обращаться к нему за помощью при написании текстов для песен, передает NUR.KZ.

Алина Шакиева стала известной за короткий срок благодаря своей песне "Ұйқым келмейді". Сама она поведала, что приложила максимум усилий, работая над песней. Но не все оценили эти усилия по достоинству. Начинающая исполнительница получила много критики в свой адрес.

В своем Instagram Толепберген озвучил свое мнение касательно песни.

"Самая главная ошибка этой девушки в том, что она даже не поняла, что она совершила. Она свою ошибку не может понять. Она не понимает, что там нет рифмы в словах, нет смысла в словах. Она думает, что раз в TikTok или в YouTube где-то там хайпанула, то все, хайп - это популярность. Нет, хайп тоже разный бывает.

Поэтому, девушка, в следующий раз когда текст будете писать, давайте профессиональным текстовикам, чтобы они писали. Не надо, чтобы потом над вами весь Казахстан издевался. Ну или нам присылайте", - заявил Айкын.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1978655-tam-net-rifmy-v-slovah-net-smysla-aykyn-dal-sovet-ispolnitelnitse-pesni-uyqym-kelmeydi/