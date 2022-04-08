Песни Димаша Кудайбергена будут изучать японские студенты

Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Песни из репертуара популярного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена включили в учебную программу японского университета. Знакомство с ними вошло в новый курс по изучению русского языка.

В одном из крупнейших университетов Японии The Open University of Japan в апреле стартовал курс по изучению русского языка.

В рамках этого курса студенты познакомятся с творчеством Димаша Кудайбергена - они изучат три песни из его репертуара "Я скучаю по тебе", "Знай" и "Любовь уставших лебедей", сообщает DimashNews.

Программа языкового курса состоит из 15-ти лекций. Лекции будут транслироваться каждое воскресенье на телеканале BS TV. С 3 апреля по 10 июля студенты университета прослушают песни в блистательном исполнении Димаша трижды.

The Open University of Japan расположен в префектуре Тиба и является самым известным высшим учебным заведением Японии, где студенты обучаются заочно. В настоящее время здесь получают знания около 80-ти тысяч студентов.

Отметим, что композитор Игорь Крутой в соавторстве с Игорем Николаевым недавно сочинили новую песню, которую исполнил казахстанский артист. Маэстро показал кадры записи новой песни с Димашем.

Ранее мы писали, что олимпийская призерша Евгения Медведева выступила на ледовом шоу под песню Димаша. А в Дубае молодой певец получил престижную награду и посвятил ее бабушке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1964094-pesni-dimasha-kudaybergena-budut-izuchat-yaponskie-studenty/