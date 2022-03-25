Димаш Кудайберген получил в Дубае награду и посвятил ее своей бабушке

Димаш Кудайберген. Кадр из видео: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Вчера, 24 марта, Димаш Кудайберген завоевал награду на премии EMIGALA AWARDS как "Лучшая международная звезда". Победу казахстанский исполнитель посвятил своей бабушке.

Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram, а также поделился с подписчиками видео с церемонии награждения.

"Вчера в Дубае прошла ежегодная церемония вручения наград "EMIGALA AWARDS". Мне присудили награду "Лучшая международная звезда". Спасибо всем организаторам этой премии. Увидимся сегодня на моем концерте в Coca-Cola Arena", – написал Димаш в подписи к посту.

На видео певец трогательно обратился к своей бабушке, которая находилась в зале. Он рассказал о том, что, когда ему было пять лет, бабушка каждое утро водила его в музыкальную школу, хотя у нее в то время были проблемы с ногами. А затем объявил, что хочет посветить свою награду именно ей.

"Я думаю, что она заслужила это больше всех", – заключил музыкант.

Ранее Димаш Кудайберген показал видео с репетиции, которая проходила в рамках подготовки к большому концерту в Дубае.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1962189-dimash-kudaybergen-poluchil-v-dubae-nagradu-i-posvyatil-ee-svoey-babushke/