Димаш Кудайберген получил в Дубае награду и посвятил ее своей бабушке
Вчера, 24 марта, Димаш Кудайберген завоевал награду на премии EMIGALA AWARDS как "Лучшая международная звезда". Победу казахстанский исполнитель посвятил своей бабушке.
Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram, а также поделился с подписчиками видео с церемонии награждения.
"Вчера в Дубае прошла ежегодная церемония вручения наград "EMIGALA AWARDS". Мне присудили награду "Лучшая международная звезда". Спасибо всем организаторам этой премии. Увидимся сегодня на моем концерте в Coca-Cola Arena", – написал Димаш в подписи к посту.
На видео певец трогательно обратился к своей бабушке, которая находилась в зале. Он рассказал о том, что, когда ему было пять лет, бабушка каждое утро водила его в музыкальную школу, хотя у нее в то время были проблемы с ногами. А затем объявил, что хочет посветить свою награду именно ей.
"Я думаю, что она заслужила это больше всех", – заключил музыкант.
Ранее Димаш Кудайберген показал видео с репетиции, которая проходила в рамках подготовки к большому концерту в Дубае.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1962189-dimash-kudaybergen-poluchil-v-dubae-nagradu-i-posvyatil-ee-svoey-babushke/