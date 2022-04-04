Олимпийская призерша Евгения Медведева выступила на ледовом шоу под песню Димаша (видео)

Евгения Медведева. Кадр видео: instagram.com/dani.dimash

Олимпийская призерша по фигурному катанию Евгения Медведева выступила на ледовом шоу под композицию Димаша Кудайбергена Your love, передает NUR.KZ.

Выступление россиянки состоялось 3 апреля в Санкт-Петербурге на известном шоу Ильи Авербуха "Ледниковый период". Видео ее танца на льду опубликовали в соцсетях.

Женя в красном платье, двигающаяся под эмоциональную песню Димаша, выглядела очень эффектно.

На шоу также выступили олимпийские чемпионы Камила Валиева, Алексей Ягудин, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Кроме того, на лед вышли Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Софья Самодурова, Дмитрий Алиев, Евгений Семененко, Александра Степанова и Иван Букин.

Евгения Медведева - двукратный серебряный призер Олимпийских Игр 2018 года, двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка России, двукратная победительница финалов Гран-при.

Напомним, ранее также под песню Димаша Кудайбергена выступила Олимпийская чемпионка Анна Щербакова. Певец назвал юную фигуристку сестренкой, фигурное катание Анны его очень впечатлило.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1963341-olimpiyskaya-prizersha-evgeniya-medvedeva-vystupila-na-ledovom-shou-pod-pesnyu-dimasha-video/