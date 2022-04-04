Олимпийская призерша Евгения Медведева выступила на ледовом шоу под песню Димаша (видео)
Олимпийская призерша по фигурному катанию Евгения Медведева выступила на ледовом шоу под композицию Димаша Кудайбергена Your love, передает NUR.KZ.
Выступление россиянки состоялось 3 апреля в Санкт-Петербурге на известном шоу Ильи Авербуха "Ледниковый период". Видео ее танца на льду опубликовали в соцсетях.
Женя в красном платье, двигающаяся под эмоциональную песню Димаша, выглядела очень эффектно.
На шоу также выступили олимпийские чемпионы Камила Валиева, Алексей Ягудин, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Кроме того, на лед вышли Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Софья Самодурова, Дмитрий Алиев, Евгений Семененко, Александра Степанова и Иван Букин.
Евгения Медведева - двукратный серебряный призер Олимпийских Игр 2018 года, двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка России, двукратная победительница финалов Гран-при.
Напомним, ранее также под песню Димаша Кудайбергена выступила Олимпийская чемпионка Анна Щербакова. Певец назвал юную фигуристку сестренкой, фигурное катание Анны его очень впечатлило.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1963341-olimpiyskaya-prizersha-evgeniya-medvedeva-vystupila-na-ledovom-shou-pod-pesnyu-dimasha-video/