"Дали "Оскар" не тем людям": Жан Байжанбаев "ударил" корреспондента в прямом эфире

Жан Байжанбаев. Фото: instagram.com/zhan_baizhanbayev

Казахстанский актер Жан Байжанбаев "ударил" в прямом эфире корреспондента телеканала "Алматы". Розыгрыш многие восприняли всерьез, пока сам актер и "пострадавший" не раскрыли правду, передает NUR.KZ.

Новость об инциденте, произошедшем в прямом эфире утренней программы, вышла в Instagram телеканала "Алматы". Корреспондент задал вопрос Жану, получал ли он когда-нибудь премию "Оскар". На что актер ответил, что пока еще нет.

"Неудивительно", - ответил ему журналист, за что и был "проучен" Жаном.

Поверить в то, что уравновешенного и интеллигентного Жана могла вывести из себя неосторожная фраза молодого человека, было сложно. Однако некоторые все же приняли розыгрыш за чистую монету.

"Это реально или пародия?", "Насмотрелся на Уилла Смита", "Будет следить за языком, а то, что попало стали болтать, никакого уважения к старшим", "Не надо было задевать, получил по заслугам", "Надеюсь, это не войдет в привычку или в традицию на наших просторах", "Молодец, Жан", - отметили комментаторы.

О том, что произошедшее было всего лишь шуткой, доказывают кадры, опубликованные в сторис "пострадавшего" журналиста. Актер сделал репост этого видео. На кадрах они вместе смеются, а молодой человек отмечает, что Жан был очень убедителен в своей роли.

"Дали "Оскар" не тем людям", - в шутку заметил журналист.

Жан Байжанбаев и "пострадавший" журналист. Кадр из видео: instagram.com/skysiden_

Напомним, Уилл Смит ударил Криса Рока на "Оскаре" из-за шутки о выпадении волос его жены. Позже Смит извинился перед Крисом, а Крис Рок впервые прокомментировал инцидент с пощечиной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1962975-dali-oskar-ne-tem-lyudyam-zhan-bayzhanbaev-udaril-korrespondenta-v-pryamom-efire/