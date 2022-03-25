"Мне победа не была нужна": Ернар Садирбаев о "Голосе", самом большом гонораре и планах

Ернар Садирбаев. Фото: instagram.com/amre_official

Казахстанский певец Ернар Садирбаев ответил на вопросы продюсера и интервьюера Тимура Балымбетова в его авторском проекте "Ашығын айтқанда". Артист рассказал об участии в российском проекте "Голос", где стал финалистом, а также поведал о творческих планах.

Молодой талантливый певец Ернар Садирбаев, которого знают и по псевдониму Amre, развернул все кресла наставников шоу "Голос". Лучшим его признали и на этапе "Нокаутов". Ернар и Алишер Каримов вышли в финал, где уступили первенство кыргызстанцу Александру Волкодаву. Однако и Ернар, и Алишер завоевали сердца зрителей 10-го сезона "Голоса".

Тимур задал вопрос, почему Ернар выбрал в наставники Диму Билана, несмотря на то, что по стилю исполнения он ближе к Леониду Агутину.

"Из всех четверых наставников меньше всего меня похвалил на "Слепых прослушиваниях" Дима Билан. Но позже он рассказал мне, что записал себе в блокнот: "Ернара ко мне". Он хотел, чтобы я попал к нему в команду. Я признаюсь честно, что до последнего не знал, к кому хотел попасть.

Думал, что к Градскому или Билану. Все наставники - большие профессионалы. Насчет Агутина - я побоялся ответственности. Переживал за то, насколько я осилю эту музыку, а Билан близок и к классике, и к эстраде, поэтому и мне был ближе.

Его песни в стиле ретро мне очень нравились. Возможно, я уже знал, что пойду именно к нему. Я задумывался и по поводу команды Градского, но к нему попали два моих земляка, мои коллеги Алишер Каримов и Адильхан Макин. Поэтому я выбрал Билана.

Уже в процессе работы я понял, что сделал правильный выбор. Дима мне сказал, что песни мы будем выбирать вместе и ему важно мое мнение и в музыке, и в стиле одежды, и в стиле исполнения. Он всегда мне говорил: "Ты свою работу и сам прекрасно знаешь, я буду только направлять", - рассказал он .

Ернар отметил, что поехал на "Голос" не за победой, а для развития своего творчества.

"В каждом туре я был готов покинуть проект, был готов "вылететь". Но Дима выбирал меня, перед финалом я признался, что был удивлен его выбору. Но он сказал, что верит мне. Я всегда благодарил за его веру в меня. Потому что в меня не верили, особенно жюри. Никогда.

Я выполнил свой план. Дошел до гранд-финала. Для меня это было важно, не из-за каких-то комплексов, а по профессиональной части. В гранд-финале свои голоса давали зрители, здесь уже не учитывалось мнение жюри. Народ так решил своим голосованием. Я занял третье место.

Мы готовились в сжатые сроки, за три дня подготовили три песни - аранжировку, партитуру, оркестровку. Я достиг своей цели, показал хорошее творчество, чтобы не было стыдно. Мне победа не была нужна", - отметил он.

Артист также рассказал о самом большом гонораре, который получил в своей жизни.

"Самый большой гонорар, который я получил в первый раз составлял 15 тысяч евро. Это было одно мероприятие. И это было до инфляции", - признался он.

Ернар отметил, что сейчас работает со своей командой мечты. Эти ребята - настоящие профессионалы, отмечает он. Скоро у Ернара выходит новый альбом.

"Когда я вернулся из Москвы, отдохнул пару дней дома, и появилась задумка о новом альбоме. Это было до беспорядков, потом работа прервалась, мы снова возобновили в феврале. Готовы уже три-четыре песни. В марте, я думаю, мы его презентуем. В целом, в альбоме будет пять-шесть песен. Скоро состоится премьера песни и клипа "Керім", - рассказал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1962159-mne-pobeda-ne-byla-nuzhna-ernar-sadirbaev-o-golose-samom-bolshom-gonorare-i-planah/