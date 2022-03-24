"Король сцены": Димаш Кудайберген показал, как готовится к сольному концерту в Дубае

Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Популярный отечественный исполнитель Димаш Кудайберген показал видео с репетиции. Он отметил, что подготовка к большому концерту в Дубае, который состоится 25 марта, идет полным ходом, передает NUR.KZ.

О проведении сольного концерта Димаша в Дубае после затянувшейся пандемии сообщал ранее его отец Канат Айтбаев. Масштабное шоу талантливого певца должно стать незабываемым событием, как для самого артиста, так и для его фанатов. Кадры с репетиции Димаш опубликовал в Instagram, чем очень порадовал своих подписчиков.

"Репетиции идут полным ходом. До встречи", - отметил исполнитель.

Поклонники признались, что считают часы до встречи со своим кумиром.

"Не можем дождаться встречи с тобой, король сцены", "Незабываемого концерта! Пусть пойдет лучше, чем можно представить. Спасибо за видео с репетиции", "Хочется мира и слушать твой голос", "Мы тебя любим, Димаш", "Удачи на концерте! С любовью из Канады", "Успехов, мой принц", "Пусть все пройдет хорошо. Будем смотреть", "О, звуки домбры", "Браво!", "Ты лучший, Димаш, посылаю лучи добра из Малайзии", - отметили они.

Мы писали также, что Игорь Крутой показал кадры записи новой песни с Димашем. Казахстанский артист ранее сообщил о сольном концерте в Праге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1961984-korol-stseny-dimash-kudaybergen-pokazal-kak-gotovitsya-k-solnomu-kontsertu-v-dubae/