Димаш Кудайберген объявил о сольном концерте в Праге (видео)

Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Казахстанский певец Димаш Кудайберген объявил о своем сольном концерте в Праге. Он состоится 16 апреля, передает NUR.KZ.

О предстоящем концерте артист рассказал на своей странице в Instagram.

"Дорогие друзья! Спешу с радостью сообщить вам, что 16 апреля состоится мой сольный концерт в Праге! Он пройдет в одной из самых красивых и больших арен Чехии - Типспорт Арене! С нетерпением жду нашей предстоящей и долгожданной встречи! С любовью, Димаш", - написал Димаш.

Фанаты очень обрадовались этой новости.

"Привет! Прекрасная новость. Как же я жду концерт в Минске", "Димаш, я изо всех сил постараюсь туда попасть", "Привет, Димаш! Ждем, очень ждем твои концерты!", "Мы тоже с нетерпением ждем нашей встречи", "Пусть концерт будет успешным, как и предыдущие", "Ура! Ждем концерт!" - написали верные поклонники отечественного музыкального исполнителя.

Напомним, ранее Димаш Кудайберген сообщил своим фанатам, что скоро отправится в Минск, где 2 апреля проведет свой сольный концерт. Специальным гостем на концерте Димаша будет известный российский композитор Игорь Крутой. Поклонников также ждет встреча с кумиром в Дубае - он пройдет 25 марта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1957570-dimash-kudaybergen-obyavil-o-solnom-kontserte-v-prage-video/