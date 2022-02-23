"Три богатыря": теплое фото Димаша, Преснякова и Агутина вызвало восторг фанатов

Димаш Кудайберген, Владимир Пресняков и Леонид Агутин. Фото: instagram.com/presnyakovvladimir

Российский певец Владимир Пресняков поделился новым снимком в Сети и вызвал восторг подписчиков. На фото вместе с ним запечатлены Леонид Агутин и Димаш Кудайберген, передает NUR.KZ.

"Судьбоносная встреча", - лаконично подписал фото в Instagram Владимир Пресняков.

Снимок передает теплую дружескую атмосферу, видно, как артисты рады видеть друг друга.

Подписчики оставили свои комментарии под фотографией. Многие попросили Преснякова и Агутина сбрить свои бороды, чтобы не казаться старше своих лет. Некоторые предположили, что следует ожидать выхода потрясающей творческой новинки.

"Люблю", "Вы зачем такие бородатые-то? Прям деды. Особенно на фоне Димаша", "Какие же вы классные все", "Классное фото", "Раньше волосы были длинные, сейчас бороды. Димаш как внучек", "Бороды поотпускали. Аксакалы", "Ой, мальчишки. Вы супер", "Трое лучших", "Здорово! Встретились три богатыря!", "Наверное, будет что-то очень классное!", "Круто. Удачи вам и успехов", "Три танкиста, три веселых друга", - написали они.

Несколько дней назад Димаш рассказывал своим фанатам, что прилетел из Китая в Россию для съемок нового клипа. Он отметил, что проведет в России пару недель и примет участие в концертах и съемках телепередач. На страничке Игоря Николаева появилось фото с Димашем и Игорем Крутым.

"Наш многолетний творческий тандем с моим другом и соавтором Игорем Крутым выпускает новую песню в исполнении яркого харизматичного Димаша. Песня называется "О’КЕЙ".

Это наш сюрприз для поклонниц этого замечательного артиста, и не только! Премьера состоится накануне чудесного женского праздника 8 марта! На втором фото кадр со съемок клипа "Ok", - отметил Игорь Николаев.

Напомним, Димаш Кудайберген показал инцидент с фанатом в аэропорту Китая. Также Димаш поздравил олимпийскую чемпионку, выступившую под его песню.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1957408-tri-bogatyrya-teploe-foto-dimasha-presnyakova-i-agutina-vyzvalo-vostorg-fanatov/