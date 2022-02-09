Алека Болдуина заметили на съемках нового фильма после инцидента со смертью оператора

Алек Болдуин. Фото: instagram.com/alecbaldwininsta

Актер сейчас занят на съемках нового драматического фильма "97 минут", передает Birmingham Mail.

Ранее Болдуина заметили в лондонском аэропорту "Хитроу". Актер впервые после смертельного инцидента с оператором Галиной Хатчинс снова занят в новом проекте. На этот раз съемки фильма проходят в британском городке Альтон в Хэмпшире.

В фильме "97 минут" он исполняет главную роль. Картина повествует о людях в угнанном самолете, которые должны спастись за 97 минут, прежде чем воздушное судно упадет и разобьется.

Болдуин рассказал, что ему странно выходить на работу после последних событий.

"Странно возвращаться к работе… Я не работал с 21 октября прошлого года, когда на съемках произошла эта ужасная вещь. Но сегодня я снова вышел на работу впервые за три с половиной месяца", - сказал голливудский актер.

Ранее Болдуин в интервью ABC заявил, что не спускал курок пистолета. Оружие выстрелило самопроизвольно. После выхода интервью актер удалил аккаунт в Twitter.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1955322-aleka-bolduina-zametili-na-semkah-novogo-filma-posle-intsidenta-so-smertyu-operatora/