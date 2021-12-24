Сериалы, шоу, интервью: что увлекло казахстанцев на этой неделе в YouTube

Нурлан Коянбаев. Скриншот видео: youtube.com

Что смотрят казахстанцы в YouTube, каким сериалам и передачам отдают предпочтение? Не секрет, что на самой популярной в мире видеоплатформе каждый может найти то, что ему по душе. В этой подборке мы составили список видео, которые высоко оценили наши зрители на уходящей неделе. В их числе новые увлекательные сериалы, интересные ток-шоу, интервью и другое.

Сериал "Өмір"

На этой неделе состоялась премьера сериала "Өмір". Это повествование о нелегкой судьбе 11-летнего мальчика по имени Өмір. Два года назад он потерял родителей и остался один с сестренкой. За воспитание сирот взялся дядя-выпивоха, который пошел на это ради квартиры.

Испытания, выпавшие на долю мальчика, не оставят равнодушными зрителей. Первая серия сериала получила хорошие отзывы киноманов.

Salem, men Nurlan Koyanbayev

Популярный отечественный продюсер Нурлан Коянбаев снял сериал о самом себе и задействовал в съемках своих домочадцев. Герою сериала Нурлану Коянбаеву приходится улететь в Дубай на отдых, врач посоветовал ему восстановить силы.

Однако контракты "горят" и работа не ждет. Тогда его помощникам приходит идея найти двойника Нурлана. Копией продюсера оказывается простой деревенский парень.

Tangy Habar с Гульмайдан Серикбай

27-летняя казахстанка восхитила Казнет своим пением. Позже стало известно, что кызылординку Гульмайдан Серикбай пригласили на шоу Central Asia's Got Talent. В Tangy Habar Гульмайдан рассказала о том, как в одночасье стала знаменитой.

Песня Мираса Жугунусова

Выдающийся казахстанский певец Мирас Жугунусов, чей вокал не оставит никого равнодушным, порадовал новой песней Onyn. Видео уже набрало больше полумиллиона просмотров в YouTube.

Ток-шоу "Шешімі бар"

В конце ноября казахстанцев повергло в шок известие о смерти женщины с тремя детьми в Алматы. Молодая мать выбросилась вместе с малышами с девятого этажа многоэтажки в микрорайоне Жетысу.

Участники ток-шоу "Шешімі бар" на телеканале "Алматы" попытались найти ответ на вопрос, что стало причиной суицида женщины, и как помочь людям, оказавшимся на краю пропасти.

Өнер барысы

Свои силы в спортивном турнире по казахской борьбе в Таразе испытали представили казахстанского шоу-бизнеса. Захватывающее зрелище показали на телеканале "Хабар".

Вашему вниманию схватка актера и шоумена Каната Алжаппарова и юмориста Биржана Шопбая. Мы писали также, что один из участников турнира - популярный вайнер Мейржан Туребаев - оказался в больнице после неудачного падения на ковре.

Интервью Гульмайдан Серикбай

Для кого утреннее шоу с участием талантливой девушки-штукатура из Кызылорды оказалось недостаточным по хронометражу, чтобы узнать о ней больше, в YouTube есть возможность послушать ее интервью в программе "Менің өмірім".

Интервью Абильмансура Серикова

Звезда отечественного сериала "5:32" Абильмансур Сериков рассказал о себе в авторской передаче Амана Тасыгана Talk Like. Актер поведал о съемках сериала, рассказал о знаменитом отце - талантливом актере Абунасыре Серикове, а также личной жизни.

Бой Муратбека Касымбая

На YouTube-канале "Территория ММА" вышло видео скандального боя казахстанского бойца Муратбека Касымбая. Блестящая победа отечественного спортсмена порадует многих его поклонников. С победой казахстанский народ поздравили и жители других стран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1948401-serialy-shou-intervyu-chto-uvleklo-kazahstantsev-na-etoy-nedele-v-youtube/