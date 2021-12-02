"Талант есть, связей нет": штукатурщица из Кызылорды восхитила Казнет пением (видео)

Дана Серикбай. Кадр из видео: instagram.com/saken_maigaziyev

27-летняя казахстанка поразила соцсети своим голосом - девушке прочат карьеру певицы. Видеороликом, на котором она исполняет песни на казахском языке, поделился солист группы "Музарт" Сакен Майгазиев на своей странице в Instagram.

На кадрах размещенного в Сети видео девушка делает ремонт в квартире и поет. Пользователей восхитил голос девушки - они считают, что ей самое место на отечественной эстраде.

Поразила девушка и певца, солиста "Музарт" Сакена Майгазиева.

Как написал артист, талантливую казахстанку зовут Дана Серикбай, она 1994 года рождения, родом из Кызылординской области.

"У Даны нет музыкального образования. Она отучилась 3 курса, но не смогла закончить учебу, поэтому и диплома у нее нет. Но у нее есть прекрасный голос, подаренный ей Всевышним. Сейчас она зарабатывает тем, что делает ремонт в Алматы", - рассказал Сакен.

Между тем комментаторы призвали певца оказать содействие и помочь девушке найти свое место на сцене, потому что такой талант не должен пропадать.

"Как говорят: если нашел родник, очисти его. Может, и она станет звездой", "Вы же человек искусства, было бы здорово, если бы оказали поддержку девушке", "Какой чистый голос у нее", "такой голос прекрасный, хочется слушать и слушать", "Сакен, нельзя ли найти девушку и помочь ей стать певицей? У нее же есть талант, просто связей нет", - пишут пользователи под публикацией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1944880-talant-est-svyazey-net-shtukaturschitsa-iz-kyzylordy-voshitila-kaznet-peniem-video/