"Поющую штукатурщицу" из Кызылорды пригласили на международное шоу Asia's Got Talent

Гульмайдан Серикбай. Кадр видео: instagram.com/anwi_dana

Гульмайдан Серикбай, прославившаяся после видео в соцсетях, на котором она штукатурит стену и талантливо исполняет песню, представит Казахстан на шоу Asia's Got Talent. Всего за двое суток жизнь девушки кардинально поменялась, передает NUR.KZ.

Гульмайдан назвала себя в соцсети "әншi Дана". Количество подписчиков на ее странице за короткое время выросло почти до 50 тысяч человек.

О приглашении талантливой девушки на шоу Asia's Got Talent рассказал блогер Даулет Мукаев в своем аккаунте в Instagram.

"С Даной связались представители проекта "Asia's Got Talent" и сказали, что она прошла кастинг. Теперь она будет участвовать в международном конкурсе", - написал он.

Блогер подчеркнул, что настоящий талант скрыть невозможно.

"Певица Дана вчера утром появилась в программе "Утренние новости", которую вел мой друг Мейрамбек Таубалды, и дала свое первое телеинтервью в прямом эфире. Она также дала интервью более чем 10 представителям СМИ (веб-сайты, газеты, журналы, телепрограммы)", - добавил Мукаев.

По его словам, для девушки напишут слова и текст песни, а также решат вопрос со сценическими костюмами.

"Удачи в искусстве. Покорите большую сцену!" - пожелал блогер Дане.

Напомним, ранее мы писали, что штукатурщица из Кызылорды восхитила Казнет пением.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1945149-poyuschuyu-shtukaturschitsu-iz-kyzylordy-priglasili-na-mezhdunarodnoe-shou-asias-got-talent/