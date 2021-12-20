"Молчу о сильных болях": Дана Есеева сообщила о госпитализации супруга после травмы

Мейржан Туребаев и Дана Есеева. Фото: instagram.com/dana_yesseyeva

Популярный казахстанский вайнер Мейржан Туребаев был госпитализирован после травмы, полученной во время спортивного турнира в Таразе. Об этом сообщила его супруга Дана Есеева, передает NUR.KZ.

Турнир по казахской борьбе "Өнер барысы", в котором продемонстрировали свои силы представители казахстанского шоу-бизнеса, закончился для Мейржана Туребаева травмой. Отметим, что вайнер уже не первый год принимает участие в национальном проекте.

"Мой четвертый поход за чемпионством обернулся травмой. Не знаю, остановит меня это или нет. Сказать честно, сегодня в Тараз-Арена, где проходил "Өнер барысы", было очень много молодежи, мест не было, местами давка, я думаю, многие от увиденного шоу захотят заниматься спортом.

Ведь сам проект направлен на популяризацию қазакша күрес. Так что, ин ша Аллах, время покажет, выйду я или нет", - написал Мейржан накануне в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

В своем микроблоге его супруга Дана Есеева поначалу успокоила своих подписчиков, заверив, что все хорошо. Однако недавно Дана сообщила о госпитализации Мейржана.

"По состоянию здоровья Мейржана: к сожалению, пошло на ухудшение. Пришлось госпитализировать. Температура, плохое самочувствие. Уже молчу о сильных болях", - написала она в сторис.

Сторис Даны Есеевой. Фото: instagram.com/dana_yesseyeva

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1947492-molchu-o-silnyh-bolyah-dana-eseeva-soobschila-o-gospitalizatsii-supruga-posle-travmy/