Алтынай Жорабаева получила звание "Почетный гражданин Казахстана"

Алтынай Жорабаева. Фото: instagram.com/altynaizhorabayeva

Отечественная певица Алтынай Жорабаева поделилась важной новостью со своими подписчиками в соцсети. Артистка получила звание "Почетный гражданин Казахстана", передает NUR.KZ.

Заслуженный деятель Казахстана, певица Алтынай Жорабаева разместила новый пост в Instagram. На фото она показала орден и удостоверение "Почетный гражданин Казахстана".

"Всех почестей и похвал достоин только один Аллах. Мне дали награду "Почетный гражданин Казахстана". Если я достойна такого признания, то я счастлива", - написала она.

Подписчики и звездные коллеги - Заттыбек Копбосынов, Дана Кентай, Анара Кокеева - поздравили певицу с получением высокой награды.

"Поздравляю! Ты этого достойна, удачи во всем!", "Мы за вас рады, любимая наша певица", "Вы этого заслуживаете однозначно", "Молодец, поздравляю. Желаю вам побольше подобных наград", - написали они.

Отметим, что мать четверых дочерей вышла замуж во второй раз в 2020 году. Артистка очень счастлива в браке.

Мы писали, что Алтынай Жорабаева похвасталась дорогим подарком мужа. А ранее супруги купили роскошную квартиру на берегу Средиземного моря. Муж Алтынай подарил также новое авто своему тестю. Певица призналась супругу в любви в день его рождения, который они отметили в Турции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1948360-altynay-zhorabaeva-poluchila-zvanie-pochetnyy-grazhdanin-kazahstana/