20-летняя Рауаш Рустемкызы стала "Мисс Талдыкорган-2021"

Рауаш Рустемкызы. Фото: instagram.com/rauash.rustemova

Стало известно имя победительницы конкурса "Мисс Талдыкорган-2021", сообщается в официальном Instagram "Мисс Казахстан".

20-летняя Рауаш Рустемкызы стала первой красавицей Талдыкоргана. Организаторы конкурса и пользователи Сети поздравили девушку с победой.

Напомним, ранее стало известно, что титул "Мисс Туркестан" получила 18-летняя Султанбиби Шахапова. "Мисс Актобе" в этом году стала Назерке Карманова. В качестве "Мисс Павлодар" члены жюри выбрали 20-летнюю Айдану Жумабекову.

Звания "Мисс Атырау" удостоилась 21-летняя Айгерим Суинова. Первой красавицей Уральска назвали 17-летнюю Екатерину Кужекешеву. "Мисс Костанай" в этом году названа 21-летняя Малика Каримова. Титул "Мисс Алматы" был отдан Азизе Токашовой.

"Мисс Шымкент" стала Шугыла Жаксыбекова. Звания "Мисс Семей" удостоилась 21-летняя Регина Крюкова. 18-летняя Айсулу Сагындыкова стала "Мисс Кызылорда". 26-летняя Айгерим Ауталипова стала "Мисс Кокшетау". А 20-летняя Сымбат Абылаева стала "Мисс Актау".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1940445-20-letnyaya-rauash-rustemkyzy-stala-miss-taldykorgan-2021-foto/