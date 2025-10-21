Токаев и Алиев подписали ряд важных документов о сотрудничестве
Опубликовано:
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Азербайджана Ильхам Алиев подписали ряд документов о взаимном сотрудничестве, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщили в Акорде, по итогам переговоров президенты приняли совместное заявление по случаю 20-летия подписания Договора о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой.
В целом, в рамках государственного визита президента Азербайджана в Казахстан было подписано 15 документов о сотрудничестве в сферах энергетики, транспорта и логистики, цифровизации и искусственного интеллекта, промышленной безопасности, здравоохранения и статистики, культурно-гуманитарных связей.
Напомним, накануне Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Казахстан - в аэропорту Астаны его встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. А сегодня состоялась официальная церемония встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева в Акорде.
В ходе госвизита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан подписан протокол об установлении побратимских отношений между городами Тараз и Казах. Об истории азербайджанского города с особенно звучащим для казахстанцев названием рассказал посол Казахстана в Азербайджане.
Также под председательством Токаева и Алиева состоялось второе заседание Высшего межгосударственного совета Республики Казахстан и Азербайджанской Республики.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2299701-tokaev-i-aliev-podpisali-dokumenty-o-sutrudnichestve/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах