Токаев и Алиев подписали ряд важных документов о сотрудничестве

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Азербайджана Ильхам Алиев подписали ряд документов о взаимном сотрудничестве, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщили в Акорде, по итогам переговоров президенты приняли совместное заявление по случаю 20-летия подписания Договора о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой.

В целом, в рамках государственного визита президента Азербайджана в Казахстан было подписано 15 документов о сотрудничестве в сферах энергетики, транспорта и логистики, цифровизации и искусственного интеллекта, промышленной безопасности, здравоохранения и статистики, культурно-гуманитарных связей.

Напомним, накануне Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Казахстан - в аэропорту Астаны его встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. А сегодня состоялась официальная церемония встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева в Акорде.

В ходе госвизита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан подписан протокол об установлении побратимских отношений между городами Тараз и Казах. Об истории азербайджанского города с особенно звучащим для казахстанцев названием рассказал посол Казахстана в Азербайджане.

Также под председательством Токаева и Алиева состоялось второе заседание Высшего межгосударственного совета Республики Казахстан и Азербайджанской Республики.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.