Когда будет подписано соглашение о работе казахстанцев в Корее, рассказали в Минтруда

Министр труда и социальной защиты Казахстана Светлана Жакупова объяснила, с чем связано долгое подписание соглашения с Южной Кореей о трудоустройстве казахстанцев, передает коррепсондент NUR.KZ.

"По Корее вы слышали мой ответ и критику в мой адрес, что мы затянули данное соглашение, подписание данного соглашения. Но этому есть несколько объяснений, причин. Это, во-первых, волнения, которые были в Корее: смена президента, смена министра труда и так далее", - говорит министр в кулуарах правительства.

По словам Жакуповой, из-за этих факторов вопрос с подписанием был несколько затянут по времени.

"Сейчас мы уже, в принципе, на финишной. Все-таки не теряем надежды, что до конца года это соглашение будет у нас принято и подписано", - говорит Жакупова.

Напомним, в начале 2023 года в МИД Казахстана сообщалось о том, что в Южной Корее (на тот момент) находилось около 7-8 тысяч наших граждан в качестве незаконных мигрантов. Для всех желающих был организован "зеленый" коридор, чтобы нелегалы могли безнаказанно покинуть страну.

В январе прошлого года стало известно, что Казахстан могут включить в южнокорейскую систему "Employment Permit System", что позволит нашим гражданам легально работать в Южной Корее.

Позже в МИД РК объяснили, как казахстанцы нелегально оказываются в этой стране.

А в конце года в кулуарах мажилиса глава Министерства труда и соцзащиты рассказала о скором подписании меморандума Казахстана с Южной Кореей, который даст возможность казахстанцам ездить на работу в Южную Корею.

