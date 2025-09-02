Токаев рассказал о договоренностях с Си Цзиньпином по атомной энергетике

Касым-Жомарт Токаев и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече обсудили вопросы развития атомной энергетики, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как рассказал Токаев, в ходе содержательных переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином подробно обсуждались вопросы взаимодействия в атомной отрасли, в том числе планы привлечения китайских технологий и подготовки квалифицированных специалистов.

"Договорились о том, что обе страны должны стать стратегическими партнерами в этой сфере. К этой работе мы намерены привлечь компанию CNNC, сегодня я проведу встречу с ее руководством.

Отмечу и активную деятельность на нашем рынке корпорации SANY. Хочу выразить благодарность данным компаниям за сотрудничество.

Ключевым элементом обеспечения энергетической безопасности нашей страны остается развитие традиционных источников энергии. Считаем, что все совместные проекты в сфере энергетики послужат дальнейшему укреплению нашего взаимовыгодного сотрудничества", – подчеркнул президент.

Напомним, ранее стало известно, что китайская компания станет лидером консорциума по строительству еще одной АЭС в Казахстане. По словам главы Агентства РК по атомной энергии, с китайской стороной будут проведены соответствующие переговоры.

К слову, еще в конце июля вице-премьер Скляр сообщал, что третью АЭС в Казахстане построит Китай. Он предположил, что третью АЭС будет строить та же китайская компания, что и вторую, но назвать месторасположение будущих станций не смог.

При этом международный консорциум по строительству первой в Казахстане АЭС возглавит "Росатом". Но, как ранее заявлял Саткалиев, собственником, оператором и производителем уранового сырья, а также обладателем всех технологических процессов будущей атомной станции будет Казахстан.

Также сообщалось, что ориентировочный срок завершения строительства АЭС в Казахстане запланирован на 2035-2036 годы.

Мы также писали о примерной стоимости строительства АЭС в Казахстане.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.