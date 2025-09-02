Токаев обратился к китайским бизнесменам с предложением

Президент Касым-Жомарт Токаев призвал китайских партнеров к сотрудничеству в области производства органической и высококачественной продукции, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Одной из приоритетных задач в выступлении на 8-м заседании казахско-китайского Делового совета было названо сотрудничество двух стран в агропромышленном секторе.

"Казахстан обладает шестой по величине площадью пахотных земель в мире и входит в десятку крупнейших экспортеров зерна. Наша страна ежегодно поставляет за рубеж свыше десяти миллионов тонн пшеницы и около двух миллионов тонн муки. Китайский рынок представляет для нас огромный интерес", - заявил президент.

Он отметил, что Казахстан обладает всеми ресурсами и потенциалом для ежегодного экспорта до двух миллионов тонн зерна в Китай.

"Помимо экспорта аграрной продукции, особое значение для нас имеет развитие совместных перерабатывающих производств. Приветствуем инициативу компании Dalian Group по созданию в Акмолинской области предприятия по глубокой переработке зерна.

А также проект компании Fufeng Group по переработке кукурузы в Жамбылской области, ориентированный на экспорт в Китай и Европу. Приглашаем китайских партнеров к сотрудничеству в области производства органической и высококачественной животноводческой продукции", – предложил глава государства.

Президент также призвал к укреплению казахско-китайских деловых контактов в финансовом секторе. По его словам, прочным фундаментом привлекательной инвестиционной среды Казахстана служит Международный финансовый центр Астана.

"На площадке данного центра успешно работают более 4 200 компаний из нескольких десятков стран, 850 из них представляют Китай. В рамках сотрудничества с ведущими китайскими финансовыми институтами Банк развития Казахстана успешно осуществил дебютное размещение еврооблигаций в китайских юанях (Dim Sum bonds). Данная сделка, ставшая первой в Центральной Азии, укрепила доверие международных инвесторов к казахстанской финансовой системе", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Как подчеркнул президент, сегодня в Казахстане созданы максимально благоприятные условия для привлечения масштабных инвестиций и реализации амбициозных проектов.

"Капитаны китайского бизнеса смогут найти в нашей стране надежных партнеров и уникальные возможности для роста и укрепления своих региональных и глобальных позиций. Этот вопрос будет находиться на особом контроле Правительства Казахстана. Уважаемые представители китайского бизнеса, вы играете исключительно важную роль в укреплении взаимодействия между Казахстаном и Китаем.

Уверен, что достигнутые сегодня договоренности будут содействовать усилению экономического взаимодействия и придадут новый импульс стратегическому сотрудничеству наших государств. Поставленные цели и задачи отвечают национальным интересам нашей страны. Поэтому реализация совместных проектов будет находиться под особым вниманием со стороны высшего руководства Казахстана", - подытожил глава государства.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Китай вложил около 27 млрд долларов в экономику нашей страны.

А также наш президент и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече обсудили вопросы развития атомной энергетики.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.