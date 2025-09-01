Токаев направил телеграммы президентам двух стран
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграммы двум мировым лидерам - главам Узбекистана и Словакии, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Токаев сердечно поздравил Шавката Мирзиеева и весь братский узбекский народ с Днем Независимости.
Президент Казахстана отметил впечатляющие успехи Узбекистана под сильным и авторитетным руководством Шавката Мирзиеева в социально-экономическом развитии, обеспечении благосостояния граждан и продвижении национальных интересов на международной арене.
"Казахстан как стратегический партнер и надежный союзник Узбекистана придает особое значение дальнейшему углублению многогранных межгосударственных связей с Вашей страной. Уверен, казахско-узбекские отношения будут и впредь динамично развиваться в духе многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки на благо наших братских народов, а также в интересах стабильности и безопасности в Центральной Азии", – говорится в телеграмме.
А президента Словакии Петера Пеллегрини казахстанский лидер поздравил с Днем Конституции. В своем послании Токаев отметил достижения Словакии в укреплении демократических институтов и социально-экономическом прогрессе.
Глава Казахстана подчеркнул высокий уровень двусторонних отношений, основанных на дружбе и взаимном уважении, выразив уверенность в их дальнейшем поступательном развитии.
Он также пожелал Петеру Пеллегрини успехов в его ответственной государственной деятельности, а народу Словакии – благополучия и процветания.
Отметим, сам Касым-Жомарт Токаев сейчас находится в КНР, куда он прибыл для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Ранее Акорда поделилась фотографиями с президентами стран-участниц ШОС.
