"Мой дорогой брат": Токаев высказался о теплых взаимоотношениях с королем Иордании

Президент Касым-Жомарт Токаев и Король Абдалла ІІ приняли участие в казахско-иорданском бизнес-форуме, на котором лидеры высказались о взаимоотношении стран, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе форума, на котором обсудили партнерство Казахстана и Иордании глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к Королю Абдалле ІІ.

"Вчера Вы, Ваше Величество, любезно позволили мне называть Вас другом и даже братом. Это большая честь и привилегия для меня. Благодаря Вам, мой дорогой брат, Иордания стала страной, очень близкой нашим сердцам. Абсолютно уверен, что наши народы навсегда останутся добрыми друзьями, братьями и надежными партнерами", - сказал Токаев.

Президент также выразил признательность Королю за его неизменную приверженность укреплению партнерских связей между Казахстаном и Иорданией. Он также поблагодарил представителей деловых кругов за их участие в работе бизнес-форума.

"Этот форум, проходящий в рамках официального визита Короля Абдаллы ІІ открывает новый этап нашего многообещающего партнерства. (...) Сегодня я провел плодотворную беседу с Его Величеством Королем Абдаллой, в ходе которой мы подчеркнули общую решимость укреплять взаимовыгодное партнерство в предстоящие годы", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Король Иордании Абдалла ІІ в свою очередь надеется на то, что состоявшаяся дискуссия будет способствовать дальнейшему укреплению экономического сотрудничества.

"Пользуясь возможностью, хотел бы пригласить казахстанских партнеров посетить Иорданию и лично познакомиться с тем, что может предложить наша страна. Со своей стороны иорданские компании намерены выйти на динамичный и растущий рынок Казахстана. Давайте вместе позаботимся о том, чтобы дух этого форума воплотился в конкретные проекты и долгосрочное партнерство", - сказал Король Иордании.

Позже Акорда опубликовала кадры со столичного аэропорта, где Касым-Жомарт Токаев лично проводил короля Иордании Абдаллу ІІ.

На этом официальный визит иорданского короля в Казахстан завершен.

Напомним, накануне король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн прибыл с визитом в Астану, его в столичном аэропорту встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Жителей столицы предупредили о временных неудобствах на улицах города. А сегодня состоялась официальная церемония встречи короля Иордании Абдаллы II бен аль-Хусейна уже в Акорде.

Позже Касым-Жомарт Токаев и Король Абдалла ІІ провели переговоры в узком составе. А затем состоялись переговоры в расширенном составе, с участием представителей делегаций.

