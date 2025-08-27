"Мой дорогой брат": Токаев высказался о теплых взаимоотношениях с королем Иордании
Опубликовано:
Президент Касым-Жомарт Токаев и Король Абдалла ІІ приняли участие в казахско-иорданском бизнес-форуме, на котором лидеры высказались о взаимоотношении стран, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
В ходе форума, на котором обсудили партнерство Казахстана и Иордании глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к Королю Абдалле ІІ.
"Вчера Вы, Ваше Величество, любезно позволили мне называть Вас другом и даже братом. Это большая честь и привилегия для меня. Благодаря Вам, мой дорогой брат, Иордания стала страной, очень близкой нашим сердцам. Абсолютно уверен, что наши народы навсегда останутся добрыми друзьями, братьями и надежными партнерами", - сказал Токаев.
Президент также выразил признательность Королю за его неизменную приверженность укреплению партнерских связей между Казахстаном и Иорданией. Он также поблагодарил представителей деловых кругов за их участие в работе бизнес-форума.
"Этот форум, проходящий в рамках официального визита Короля Абдаллы ІІ открывает новый этап нашего многообещающего партнерства. (...) Сегодня я провел плодотворную беседу с Его Величеством Королем Абдаллой, в ходе которой мы подчеркнули общую решимость укреплять взаимовыгодное партнерство в предстоящие годы", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Король Иордании Абдалла ІІ в свою очередь надеется на то, что состоявшаяся дискуссия будет способствовать дальнейшему укреплению экономического сотрудничества.
"Пользуясь возможностью, хотел бы пригласить казахстанских партнеров посетить Иорданию и лично познакомиться с тем, что может предложить наша страна. Со своей стороны иорданские компании намерены выйти на динамичный и растущий рынок Казахстана. Давайте вместе позаботимся о том, чтобы дух этого форума воплотился в конкретные проекты и долгосрочное партнерство", - сказал Король Иордании.
Позже Акорда опубликовала кадры со столичного аэропорта, где Касым-Жомарт Токаев лично проводил короля Иордании Абдаллу ІІ.
На этом официальный визит иорданского короля в Казахстан завершен.
Напомним, накануне король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн прибыл с визитом в Астану, его в столичном аэропорту встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Жителей столицы предупредили о временных неудобствах на улицах города. А сегодня состоялась официальная церемония встречи короля Иордании Абдаллы II бен аль-Хусейна уже в Акорде.
Позже Касым-Жомарт Токаев и Король Абдалла ІІ провели переговоры в узком составе. А затем состоялись переговоры в расширенном составе, с участием представителей делегаций.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2279709-moy-dorogoy-brat-tokaev-vyskazalsya-o-teplyh-vzaimootnosheniyah-s-korolem-iordanii/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах