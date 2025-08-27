"Ваше превосходительство": король Иордании назвал Токаева "дорогим братом"

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Король Абдалла ІІ провели переговоры в узком составе, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана поблагодарил Короля Иордании за то, что он принял приглашение посетить Астану, а также с теплотой вспомнил свой визит в Амман в начале этого года.

"Ваше Величество! Прежде всего, позвольте мне приветствовать Вас в Казахстане. Это не первый Ваш визит в Казахстан. Насколько я понимаю, Вы следите за развитием событий в нашей стране. У нас есть ряд вопросов в двусторонней повестке дня, которые необходимо обсудить.

Вчера мы провели конструктивную беседу по многим аспектам наших двусторонних отношений, а также международной повестки дня. Я был очень впечатлен тем, насколько Вы глубоко владеете текущей международной ситуацией. Уверен, что сегодня у нас будет прекрасная возможность продолжить обмен мнениями. Сотрудничество между Иорданией и Казахстаном развивается весьма успешно. Тем не менее, у нас есть ряд интересных тем, которые предстоит обсудить", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Абдалла II подчеркнул важность дальнейшего укрепления двусторонних отношений и подтвердил готовность поддерживать углубление взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.

"Ваше Превосходительство, мой дорогой брат! Искренне благодарю Вас за добрые слова и теплый прием. Этот визит стал продолжением Вашего весьма успешного визита в мою страну несколько месяцев назад. Казахстан очень близок мне.

Каждый раз, приезжая сюда, я восхищаюсь тем, как под Вашим руководством страна идет к процветанию и благополучию. Как Вы совершенно справедливо отметили, накануне у нас состоялись интересные дискуссии по различным направлениям двустороннего сотрудничества. Уверен, что мой сегодняшний визит откроет новую главу в укреплении отношений между Казахстаном и Иорданией", – заявил Король Абдалла ІІ.

Напомним, накануне король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн прибыл с визитом в Астану, его в столичном аэропорту встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Жителей столицы предупредили о временных неудобствах на улицах города. А сегодня состоялась официальная церемония встречи короля Иордании Абдаллы II бен аль-Хусейна уже в Акорде.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.